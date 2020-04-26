وهران: دخول المحطة الجوية الجديدة حيز الخدمة خلال السداسي الأول من العام القادم

وهران- يرتقب دخول المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي لوهران "أحمد بن بلة" حيز الخدمة خلال السداسي الأول من العام القادم 2021, حسبما أفاد بذلك يوم الأحد المدير العام لمؤسسة تسيير مطارات الغرب.

وأبرز كسال عبد القادر لوأج أن المحطة الجوية الجديدة ستدخل حيز الخدمة خلال السداسي الأول من العام القادم على أقصى تقدير على أن تسبقها سلسلة من التجارب التقنية.

وأضاف أن نسبة تقدم أشغال هذا المشروع الذي تتكفل بتجسيده شركة كوسيدار, تتجاوز 95 بالمائة, و أن الأشغال الكبرى انتهت بنسبة 100 بالمائة والمشروع حاليا في مرحلة وضع التجهيزات على غرار المصاعد الآلية والبساط الخاص بالأمتعة وكذا وضع كاميرات المراقبة وغيرها.

اقرأ أيضا: وهران: المحطة الجوية الجديدة ستكون عملية قبل الصائفة القادمة ...

وكانت المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي لوهران "أحمد بن بلة" مبرمجة للاستلام مع نهاية شهر ديسمبر القادم وتوقفت الأشغال حاليا بسبب الوضع الصحي الراهن المتعلق بفيروس كورونا المستجد ليعاد برمجة استلامها خلال السداسي الأول 2021.

وأوضح السيد كسال أن شركة "كوسيدار" أوقفت عمالها بسبب هذا الوباء الى جانب توقف بعض شركات المناولة على غرار الشركة الاسبانية التي تتكفل بوضع بعض التجهيزات الخاصة بالمحطة الجوية الجديدة.

وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حاليا 38 مليار دج والذي يتضمن أيضا إنجاز منطقة للشحن (استيراد وتصدير) وفقا للمعايير الدولية تتربع على مساحة 4 ألاف متر مربع وذلك بعدما تم تهيئة مستودعات قديمة , يشير المدير العام لمؤسسة تسيير مطارات الغرب.

وتقدر طاقة معالجة المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي لوهران "أحمد بن بلة" ب 5ر3 مليون مسافر سنويا قابلة للتوسعة إلى 6 ملايين مسافر سنويا.

وتتوفر المحطة الممونة بالطاقة الشمسية, على حظيرة للسيارات ذات ثلاثة طوابق تتسع ل 1.200 مركبة بتمويل من مؤسسة تسيير مطارات الغرب بمبلغ 4ر1 مليار دج وكذا حظيرة خارجية أخرى تتسع أيضا ل 1.200 مركبة.

كما انتهت الأشغال أيضا بشأن انجاز طريق مزدوج جديد على مسافة 2 كلم يؤدي الى المحطة الجوية الجديدة ووضع الإنارة العمومية وانجاز المساحات الخضراء وذلك على عاتق مؤسسة تسيير مطارات الغرب, كما أشير إليه.