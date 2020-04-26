جامعة العفرون بالبليدة: تنصيب لجنة مشتركة لضمان التكفل بالطلبة الأجانب

البليدة - تم بجامعة علي لونيسي بالعفرون (غرب البليدة) تنصيب لجنة مشتركة لضمان التكفل بالطلبة الأجانب الذين يزاولون دراستهم بها وهذا طيلة فترة الحجر الصحي المفروض على الولاية للحد من تفشي فيروس كوفيد-19, حسبما جاء يوم الأحد في بيان صادر عن هذه الجامعة.

وأوضح ذات المصدر أن إدارة الجامعة و بالتنسيق مع مديرية الخدمات الجامعية بالعفرون قامت منذ بداية تطبيق قرار الحجر الصحي على الولاية بتنصيب لجنة مشتركة تسهر على ضمان التكفل التام بالطلبة الأجانب المسجلين لديها لاسيما ما تعلق بتوفير الوجبات فرديا مع ضمان احترام شروط النظافة وهذا إلى غاية انتهاء هذه الازمة الصحية سواء بالجزائر أو ببلدانهم.

ويقدر عدد الطلبة الأجانب الذين يزاولون دراستهم بهذه الجامعة التي تحصي أربعة كليات (كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية والتسيير, الحقوق والعلوم السياسية ,العلوم الإنسانية والاجتماعية و كلية الآداب واللغات) 93 طالبا من 14 جنسية من بينها مالي, بوركينا فاسو, الصحراء الغربية, فلسطين, غينيا بيساو, أنغولا, نيجيريا, أوغندا, اليمن, غانا, تشاد وجنوب افريقيا, وفقا لذات المصدر مشيرا إلى أن معظمهم مسجلين بكلية الأداب واللغات, وكلية الحقوق والعلوم السياسية.

من جهة أخرى, وبحسب ما جاء في ذات البيان فان معدل انتساب الطلبة إلى قاعدة بيانات المنتدى التحاوري لأرضية مودل التي أطلقتها الجامعة يوم 5 أبريل الجاري لفائدة الطلبة والأساتذة لتسهيل التواصل فيما بينهم أثناء فترة الحجر الصحي, بلغ 90 بالمائة من مجموع الطلبة المسجلين في مستوى الليسانس الماستر والدكتوراه, مع العلم أن هذه الارضية الالكترونية توفر ما يقارب 80 بالمائة من الدعائم البيداغوجية للسداسي الثاني الخاصة بالكليات الأربعة.

وفي هذا الصدد تدعو إدارة جامعة "علي لونيسي" جميع الأساتذة والطلبة إلى تفعيل المنتديات عبر أرضية مودل وهذا لإنجاح التعليم عبر الخط والاستفادة من هذه التجربة وإتمام ما تبقى من الدراسة في السداسي الثاني في انتظار رفع الحجر الصحي و العودة إلى مقاعد الدراسة ,علما أن استعمال هذه الأرضية يكون مجانا بناء على الاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكل متعاملي الهاتف النقال.