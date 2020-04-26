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إيليزي/شهر التراث: أنشطة ثقافية متنوعة عبر الفضاء الأزرق تروي حضارة الطاسيلي

  أدرج يـوم : الأحد, 26 نيسان/أبريل 2020 16:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرات
إيليزي/شهر التراث: أنشطة ثقافية متنوعة عبر الفضاء الأزرق تروي حضارة الطاسيلي

إيليزي - سطرت مصالح ديوان الحظيرة الثقافية طاسيلي ناجر بولاية إيليزي برنامجا ثقافيا متنوعا إحياءا لشهر التراث ( 18 أبريل -18 مايو ) عبر وسائط التواصل الإجتماعي والتكنولوجيات الرقمية وذلك إلتزاما بالقواعد الوقائية إثر تفشي جائحة كورونا ، حسب ما علم يوم الأحد لدى مسؤولي ذات الهيئة.

ويتضمن برنامج هذه الإحتفالية التراثية التي تحمل شعار" ريح في دارك ... التراث الثقافي ضيفك", عرض زهاء 25 منتجا سمعيا وبصريا من وثائقيات وريبورتاجات وومضات إعلامية حول التراث المادي واللامادي الذي تزخر به منطقة الطاسيلي ناجر من خلال زيارات افتراضية لمتاحف الحظيرة الثقافية ( إيليزي وبولينياك وبرج الحواس وأدمر وجانت وجبرين ) .

ويتمثل هذا الإنتاج في عرض عبر الصفحة الرسمية لديوان الحظيرة الثقافية الطاسيلي ناجر فيديوهات لبعض المواقع الأثرية و المعالم التاريخية ، مرفوقة ببطاقات تعريفية لهذا التراث المادي ، بالإضافة إلى عرض أفلام وثائقية من الأرشيف تعكس زخم التراث الحضاري لهذه المنطقة على غرار ، وثائقي "آثار منطقة الطاسيلي بين الحماية والتقييم" و"رحلة في أعماق الطاسيلي على آثار الجمال" و" عيد السبيبا تراث وأصالة" و" قافلة من الجنوب" ، والتي سيتم بثها عبر أثير إذاعة إيليزي في شكل سهرات رمضانية تثقيفية ، وفقا لما صرحت لـ"وأج" مسؤولة بمديرية المحافظة والإستغلال بالديوان حفيظة حاج عمر .

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كما يشمل البرنامج المسطر لهذه التظاهرة الثقافية أيضا عرض فيديوهات عن الأعمال التقنية والمهام الميدانية التي يقوم بها إطارات ديوان الحظيرة في إطار المراقبة والحماية والمحافظة والبحث المتعلقة بالجرد الأثري ، وكذا عملية تتبع سرو الطاسيلي ( صنف من الأشجار الصنوبرية المتوطنة بالمنطقة والمهددة بالإنقراض ) بهضبة "مداك "بجانت .

وبرمجت بالمناسبة ذاتها أيضا محاضرات وحصص تحسيسية عبر الفضاء الأزرق حول المحافظة على تراث الحظيرة ، وكذا تخصيص مساحة إلكترونية للإجابة عن أي استفسارات حول مختلف المواضيع المتعلقة بالجانب التراثي والسياحي بمنطقة الطاسيلي ناجر ، يضيف نفس المصدر.

آخر تعديل على الأحد, 26 نيسان/أبريل 2020 17:32
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إيليزي/شهر التراث: أنشطة ثقافية متنوعة عبر الفضاء الأزرق تروي حضارة الطاسيلي
  أدرج يـوم : الأحد, 26 نيسان/أبريل 2020 16:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرة   شارك

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