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الشلف: الإطاحة بشبكة وطنية لترويج المخدرات وحجز أزيد من 75 كلغ من الكيف المعالج

  أدرج يـوم : الأحد, 26 نيسان/أبريل 2020 14:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 45 مرات
الشلف: الإطاحة بشبكة وطنية لترويج المخدرات وحجز أزيد من 75 كلغ من الكيف المعالج

الشلف - أطاحت الفرقة الجنائية بأمن الشلف بشبكة وطنية لترويج المخدرات وحجزت أزيد من 75 كلغ من الكيف المعالج, حسبما علم يوم الأحد لدى ذات الهيئة الأمنية.

وصرح المكلف بالإعلام, محافظ الشرطة شريف عنقود, لـ/وأج/, أن هذه العملية جاءت بعد استغلال معلومات تفيد بنشاط مجموعة من الأشخاص بصدد المتاجرة ونقل كمية من المخدرات ما بين ولايات غرب وشرق الوطن, حيث وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية باشرت ذات الفرقة تحرياتها.

وأسفرت هذه العملية , استنادا للمصدر, عن توقيف ست أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 25 و 65 سنة وحجز زهاء 75.208 كلغ من الكيف المعالج بالاضافة إلى سيارة سياحية ودراجة نارية وعدد من الهواتف النقالة.

وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية أحيل المشتبه فيهم أمام الجهات الفضائية بالشلف.

 

آخر تعديل على الأحد, 26 نيسان/أبريل 2020 16:01
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الشلف: الإطاحة بشبكة وطنية لترويج المخدرات وحجز أزيد من 75 كلغ من الكيف المعالج
  أدرج يـوم : الأحد, 26 نيسان/أبريل 2020 14:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 45 مرة   شارك

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