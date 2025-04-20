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تضامن: مؤسسة سيتال تتبرع ب 300 قفة من المواد غذائية لولاية عنابة

  أدرج يـوم : الأحد, 26 نيسان/أبريل 2020 12:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات
تضامن: مؤسسة سيتال تتبرع ب 300 قفة من المواد غذائية لولاية عنابة

الجزائر - تبرعت الشركة الصناعية للنقل الجزائري "سيتال"  الناشطة في تجميع قاطرات الترامواي ب300 قفة من مواد غذائية للسلطات المحلية لولاية عنابة لفائدة العائلات المعوزة و تلك التي تضررت ماليا جراء وباء فيروس كورونا، حسبما ورد في بيان للمؤسسة.

و حسب المصدر نفسه " تم تقديم، عشية شهر رمضان الفضيل، قرابة 300 قفة من المواد الغذائية للسلطات المحلية لولاية عنابة لفائدة العائلات المعوزة و العائلات التي تضررت ماليا جراء الأزمة الصحية".

ويندرج هذا المسعى ضمن هبة التضامن الوطني المستمر الذي تشهدها بلادنا،يضيف المصدر نفسه.

كما يرمي، يضيف البيان، الى ضمنا استمرار التقيد بتدابير الحجر اللازمة لأجل مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

و أشارت رئيسة سيتال، وحيدة شعاب بالمناسبة قائلة " نقوم بهاته الهبة من المواد الغذائية بغرض المساهمة في تزويد مصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية. فهم الذين يشرفون على التوزيع لفائدة المستفيدين من هذه المعونة الغذائية. مع حلول شهر رمضان المعظم، نأمل أن يغطي العمل  التضامني هذا جزءا من الحاجات  الغذائية  الضرورية لمواطنينا الأشد فقرا و يدعمهم في هذه الفترة".

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تضامن: مؤسسة سيتال تتبرع ب 300 قفة من المواد غذائية لولاية عنابة
  أدرج يـوم : الأحد, 26 نيسان/أبريل 2020 12:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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