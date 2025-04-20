تضامن: مؤسسة سيتال تتبرع ب 300 قفة من المواد غذائية لولاية عنابة -

الجزائر-الصين/كوفيد-19: شراكة شاملة واستراتيجية ترتكز على صداقة مميزة وثقة متبادلة -

عدم استجابة المغرب لدعوات إطلاق المعتقلين الصحراويين يؤكد سياسته القمعية -

منظمة الصحة العالمية تطلق خطة عالمية لتسريع إنتاج الأدوات الأساسية لمكافحة فيروس كورونا -

العمل عن بعد المفروض بسبب وباء كورونا : نعمة لدى البعض ونقمة لدى آخرين -

كورونا : توسيع قطاعات النشاط و فتح محلات تجارية -

إرتفاع ب 10 بالمائة في التعويضات عن الأضرار في 2019 -

فورار: تسجيل 129 حالة جديدة مؤكدة و 4 وفيات جديدة في الجزائر -

نمو سوق إعادة التأمين في 2019 بنسبة 11 بالمائة -

سوق التأمينات تسجل نموا ب6 بالمائة في 2019 -

أمراض مزمنة - صيام: التأكيد على ضرورة العمل بنصائح الطبيب -

فيروس كورونا /كلوروكين: استجابة تامة للحالات التي خضعت لهذا البروتوكول -

المديرية العامة للأمن الوطني تدعو الى الالتزام الصارم بقانون المرور -

إلقاء القبض على إرهابي مبحوث عنه بمنطقة الدبداب الحدودية /وزارة الدفاع/ -

شهر رمضان : تطبيق أوقات عمل جديدة في المؤسسات والادارات العمومية -

الرقم الأخضر 3040 لوكالة عدل يدخل الخدمة للتكفل بانشغالات المكتتبين -

رمضان: الديوان الوطني للخضر واللحوم يجند 200 نقطة بيع ب أسعار معقولة -

جبهة البوليساريو تجدد رفضها الانخراط في أية عملية سياسية لا تضمن حق تقرير المصير -

وزير التجارة يتوعد التجار المضاربين بتطبيق عقوبات رادعة في حقهم -