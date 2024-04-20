الحجر الصحي بالبليدة: 147 ألف عائلة إستفادت من المساعدات الغذائية

البليدة - أكد والي ولاية البليدة كمال نويصر اليوم الجمعة أن 147 ألف عائلة إستفادت من المساعدات الغذائية التي شرع في توزيعها منذ بداية تطبيق الحجر الصحي الشامل على الولاية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

و أوضح السيد نويصر في تصريح للصحافة أنه تم توزيع مساعدات غذائية بدرجات متفاوتة على 147 ألف عائلة معوزة متواجدة عبر مختلف بلديات الولاية خاصة القاطنة بمناطق الظل و كذا الذين فقدوا مصدر رزقهم اليومي بسبب تداعيات قرار الحجر الصحي الشامل الذي تم استبداله ابتداءا من اليوم بالحجر الجزئي عقب تسجيل الولاية تحسنا في الوضعية الصحية.

و أضاف ذات المسؤول أن السلطات العمومية كانت تقوم منذ بداية الأزمة بتوزيع الاعانات التي تصل الولاية من مختلف ولايات الوطن بشكل آلي إلا أنها ابتداءا من 16 أبريل الجاري سطرت منهجية جديدة في التوزيع ترتكز على اشراك خلايا البلديات و كذا رؤساء لجان الأحياء و ممثلي الجمعيات الخيرية والأشخاص الذين يحضون بثقة المواطنين من أجل تحديد قوائم العائلات المعنية بهدف إضفاء شفافية على العملية.

و في هذا الصدد أفاد ذات المسؤول بأن عملية توزيع هذه المساعدات التي توافدت على الولاية من مختلف ربوع الوطن "قوبلت بإنتقادات"، مشيرا إلا أنه سيتم تقييمها في الوقت المناسب عقب الخروج من هذه الأزمة الصحية.

و في ذات الشق التضامني أكد المسؤول التنفيذي الأول أنه تم توزيع الإعانة التي تقدر ب10 آلاف دج على 39 ألف عائلة معوزة بالولاية، لافتا إلى أن الفئة التي تضررت من قرار الحجر الصحي سيتم العمل على مساعدتها مستقبلا من خلال تخصيص لها حصة من الاعانات الغذائية.