البليدة: الترخيص ببعث الأنشطة الصناعية والفلاحية تدريجيا

وأضاف السيد نويصر في تصريح للصحافة أنه تقرر عقب رفع الحجر الصحي الشامل على الولاية عقب تسجيل الولاية تحسنا في الوضع الصحي العام و استبداله بالحجر الجزئي المحدد ابتداء من الساعة الثانية زوالا وإلى غاية السابعة صباحا الترخيص ببعث الأنشطة الصناعية والفلاحية بشكل تدريجي.
وأضاف ذات المسؤول أن اللجنة الولائية الموسعة المكلفة بمنح التراخيص حددت جملة من الشروط الواجب الإلتزام بها من قبل المتعاملين الناشطين في المجال الصناعي أهمها التقليل من فرق اليد العاملة مع الحرص على تطبيق إجراءات الوقاية من خلال احترام مسافة الأمان بين العمال وكذا ضمان نقلهم عن طريق حافلات النقل الجماعي.
وسيشمل هذا القرار الذي سيساهم في التخفيف من المعاناة و الأضرار التي تكبدها المتضررين من قرار الحجر الصحي الشامل - يضيف ذات المسؤول - شبكة نقل البضائع والمواد الأولية الضرورية لاعادة بعث النشاط الصناعي.
وبخصوص النشاط الفلاحي، أكد السيد نويصر أن خصوصيته لا تعيق كثيرا المنظومة الصحية إلا أنه أكد أيضا أنه سيتم الترخيص لإستئناف العديد من الأنشطة الهامة.