Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البليدة: الترخيص ببعث الأنشطة الصناعية والفلاحية تدريجيا

  أدرج يـوم : الجمعة, 24 نيسان/أبريل 2020 16:17     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
البليدة: الترخيص ببعث الأنشطة الصناعية والفلاحية تدريجيا

البليدة - أعلن والي ولاية البليدة كمال نويصر اليوم الجمعة  أنه سيتم الترخيص ببعث الأنشطة الصناعية و الفلاحية بشكل تدريجي و هذا عقب رفع قرار الحجر الصحي الشامل الذي استمر شهر للحد من تفشي قيروس كوفيد-19 و تعويضه بالحجر الجزئي.

وأضاف السيد نويصر في تصريح للصحافة أنه تقرر عقب رفع الحجر الصحي الشامل على الولاية عقب تسجيل الولاية تحسنا في الوضع الصحي العام و استبداله بالحجر الجزئي المحدد ابتداء من الساعة الثانية زوالا وإلى غاية السابعة صباحا الترخيص ببعث الأنشطة الصناعية والفلاحية بشكل تدريجي.

وأضاف ذات المسؤول أن اللجنة الولائية الموسعة المكلفة بمنح التراخيص حددت جملة من الشروط الواجب الإلتزام بها من قبل المتعاملين الناشطين في المجال الصناعي أهمها التقليل من فرق اليد العاملة مع الحرص على تطبيق إجراءات الوقاية من خلال احترام مسافة الأمان بين العمال وكذا ضمان نقلهم عن طريق حافلات النقل الجماعي.

وسيشمل هذا القرار الذي سيساهم في التخفيف من المعاناة و الأضرار التي تكبدها المتضررين من قرار الحجر الصحي الشامل - يضيف ذات المسؤول - شبكة نقل البضائع والمواد الأولية الضرورية لاعادة بعث النشاط الصناعي.

وبخصوص النشاط الفلاحي، أكد السيد نويصر أن خصوصيته لا تعيق كثيرا المنظومة الصحية إلا أنه أكد أيضا أنه سيتم الترخيص لإستئناف العديد من الأنشطة الهامة.

كلـمات مفتـاحيــة :
البليدة: الترخيص ببعث الأنشطة الصناعية والفلاحية تدريجيا
  أدرج يـوم : الجمعة, 24 نيسان/أبريل 2020 16:17     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.24

البليدة: الترخيص ببعث الأنشطة الصناعية والفلاحية تدريجيا

20.04.24

الأمم المتحدة تشيد بالجهود التي تبذلها الحكومة الصحراوية لمواجهة جائحة كورونا، وتدرس…

20.04.24

الحجر الصحي: المهن الحرة في "وضع صعب" بوهران

20.04.24

التحالف العربي يعلن عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر في اليمن

20.04.24

كوفيد19: تكفل متواصل لحماية الأشخاص بدون مأوى بوهران

20.04.24

كوفيد-19: سباق محموم من أجل اكتشاف اللقاح

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.04.20

ليلة الشك لترقب هلال رمضان يوم الخميس المقبل

20.04.21

الناطق الرسمي: الرئيس تبون يأمر بالكف عن استخدام عبارة "بتوجيهات وبتعليمات من رئيس…

20.04.21

زطشي يشارك في اجتماع فيفا -اتحاد شمال افريقيا حول مرحلة ما بعد الحجر الصحي

20.04.20

المحافظة السامية للامازيغية تلتزم "دائما" بالعمل من اجل تعزيز الامازيغية

20.04.21

التوقيع على قرار دفع "تعويضات النتائج" لصالح الرياضيين والمدربين المتألقين قاريا وعالميا

20.04.22

كرة القدم: الجزائري بونجاح أحسن هداف افريقي في المقابلات الدولية منذ 2017