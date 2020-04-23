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الأغواط/رمضان: مساعدات غذائية لفائدة سكان مناطق الظل بالشمال الغربي للولاية

  أدرج يـوم : الخميس, 23 نيسان/أبريل 2020 11:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

 

الأغواط - وزعت مساعدات غذائية لفائدة سكان مناطق الظل بالشمال الغربي لولاية الأغواط في إطار المبادرات التضامنية مع الفئات الهشة قبيل حلول شهر رمضان المعظم والذي يتزامن هذه السنة مع إجراءات الحجر الصحي الجزئي للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشملت هذه القافلة التضامنية التي نظمت أمس الأربعاء 10 أطنان من المواد ذات الاستهلاك الواسع التي ساهم بها محسنون وجمعيات موجهة لفائدة حوالي 100 عائلة معوزة مقيمة بضواحي مدينة آفلو التي تعذر عليها اقتناء المواد الغذائية الأساسية من المدن لعدم إمكانية التنقل، حسبما أفاد به أحد المساهمين في هذه العملية التضامنية,السيد شوقي جريدان.

كما جند ضمن هذه القافلة أطباء وأخصائيين نفسانيين لتحسيس المواطنين حول أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية والنظافة لتفادي الإصابة بفيروس كوفيد-19، وأيضا القيام بفحوصات للمرضى سيما منهم أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثلما شرح السيد جريدان.

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الأغواط/رمضان: مساعدات غذائية لفائدة سكان مناطق الظل بالشمال الغربي للولاية
  أدرج يـوم : الخميس, 23 نيسان/أبريل 2020 11:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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