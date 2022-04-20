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تسليم نحو 300 طن من المساعدات الغذائية لفائدة الشعب الصحراوي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 نيسان/أبريل 2020 16:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرات
تسليم نحو 300 طن من المساعدات الغذائية لفائدة الشعب الصحراوي

تندوف - سلمت اليوم الأربعاء جمعيات المجتمع المدني لولاية تندوف نحو300 طن من المساعدات الغذائية لفائدة اللاجئين الصحراويين بالمخيمات في المنطقة.

وتندرج هذه المساعدات الغذائية في إطار التضامن مع الشعب الصحراوي في ظل هذا الظرف الصحي الاستثنائي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).

وحملت تلك المساعدات الغذائية على متن 13 شاحنة من الحجم الكبير والتي قام بتسليمها إلى الهلال الأحمر الصحراوي عدد من رؤساء الجمعيات التي تنشط في مجال الأعمال الخيرية، بحضور منتخبين محليين وممثلي مكتب الهلال الأحمر الجزائري بتندوف، مثلما أوضح لوأج رئيس المجلس الشعبي الولائي، أحمد باب العياش .

 وتشمل القافلة التضامنية شحنات معتبرة من مواد غذائية واسعة الاستهلاك من بينها الدقيق وزيت المائدة وعجائن وكميات من الخضر ومواد أخرى من شأنها تغطية بعض احتياجات العائلات الصحراوية بالمخيمات قبيل حلول الشهر الفضيل، وفق ذات المصدر.

وبالمناسبة، أعرب رئيس الهلال الأحمر الصحراوي، يحي بوحبيني، في تصريح لوسائل الإعلام عن ارتياح الشعب الصحراوي لهذه الالتفاتة التضامنية التي دأب عليها الشعب الجزائري والتي تعكس، كما قال، "أصالة العلاقة التي تربط الشعبين الشقيقين".

كما أثنى ذات المسؤول الصحراوي على المساندة الدائمة لفعاليات المجتمع المدني بتندوف للشعب الصحراوي خلال كل الأزمات التي مر بها طيلة أكثر من أربعة عقود، قائلا "أن أبواب مواطني تندوف ظلت مفتوحة أمام الصحراويين على الدوام"، وهو ما يجسد، مثلما أضاف، "الجسر الأخوي المتين المبني منذ أمد بعيد".

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تسليم نحو 300 طن من المساعدات الغذائية لفائدة الشعب الصحراوي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 نيسان/أبريل 2020 16:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرة   شارك

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