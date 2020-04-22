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أمطار غزيرة بولايات وسط البلاد يوم الأربعاء

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 نيسان/أبريل 2020 11:17     الفئـة : جهـوي     قراءة : 54 مرات
أمطار غزيرة بولايات وسط البلاد يوم الأربعاء

الجزائر - أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة, أن أمطارا تكون غزيرة أحيانا, ستتساقط طيلة يوم الأربعاء بولايات وسط البلاد.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الأمطار ستمس كلا من ولايات تيبازة, الجزائر, بومرداس, تيزي وزو, البويرة, المدية وعين الدفلى, وتتراوح الكميات المرتقبة من الأمطار ما بين 15 و25 مم.

وأضاف أن هذه النشرية صالحة إلى غاية الساعة السادسة مساء (18:00).

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أمطار غزيرة بولايات وسط البلاد يوم الأربعاء
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 نيسان/أبريل 2020 11:17     الفئـة : جهـوي     قراءة : 54 مرة   شارك

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