ورقلة: سلوكيات اجتماعية جديدة للتكيف مع الحجر الصحي

ورقلة - أفرز الحجر الصحي الجزئي الذي فرضته السلطات العمومية في إطار تدابير الوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سلوكات اجتماعية جديدة في أوساط الأفراد أو العائلات الورقلية للتكيف مع مقتضيات هذا الإجراء الوقائي وقضاء فترته بدون ضجر.

ومن بين السلوكيات الجديدة في أوساط المجتمع, التواصل مع الأهل والأقارب خلال فترة الحجر الصحي إفتراضيا عبر الفضاء الأزرق من خلال استغلال مختلف التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي للتعويض عن الزيارات المباشرة، سيما وأن فترة هذا الإجراء الوقائي تزامنت مع العطلة المدرسية الربيعية التي هي عادة ما تستغل للقاءات العائلية وإقامة المناسبات الإجتماعية.

وفي هذا الموضوع, تقول السيدة فاطمة و هي ربة بيت, أن وسائل التواصل الحديثة خففت من حدة اشتياقها لعائلتها التي تقطن بمدينة قسنطينة التي لم تزرها منذ الصيف الماضي"، مضيفة أن انتشار جائحة كورونا منعها من حضور حفل زفاف شقيقها، واكتفت بمتابعة وقائعه عبر تطبيق "توتوك" الذي أضحى الوسيلة الوحيدة للتواصل معهم .

ومن جهتها تستعمل السيدة نعيمة و هي أيضا ربة بيت تقطن بأحد أحياء مدينة ورقلة, يوميا مختلف التطبيقات على الشبكة الالكترونية للتواصل مع والديها.

وذكرت في هذا الخصوص أن خوفها على والديها من فئة المسنين، فرض عليها الإلتزام بإجراءات التباعد الإجتماعي للوقاية من فيروس كوفيد-19 والإطمئنان عليهما عن الفضاء الأزرق.

وحول الإقبال الواسع على تلك الوسائل الحديثة للإتصال سيما أثناء الحجر المنزلي، يرى الأستاذ في علم الإجتماع بجامعة قاصدي مرباح بورقلة, سلاحات محمد الأمين, أن "الجائحة قلبت الموازين، حيث أضحى ما هو اجتماعي (تبادل الزيارات والتصافح وغيرها ) من السلوكيات المحظورة، وهذا ناتج عن حالة الخوف والهلع التي يعيشها الأفراد نتيجة انتشار هذا الفيروس الفتاك''.

وبرأيه, فان هذه المرحلة سرعان ما تختفي بانتهاء انتشار جائحة كورونا، وعودة الحياة الى طبيعتها".

--غياب مطاعم الأكل السريع و تهافت على اقتناء السلع لتخزينها--

مع غياب مطاعم الاكل السريع, بات الأكل صحيا أكثر خلال فترة الحجر الصحي، بفضل استغناء المواطنين عن الوجبات خارج المنزل و اكتفاءهم بالأطباق التي تحضرها ربات البيوت يوميا.و اعترفت بعضهن أن كمية الاكل المستهلكة من افراد الأسرة ارتفعت في ظل الحجر.

وفي هذا الصدد أكدت السيدة "نجاح" و هي أيضا ربة بيت, أن أغلب وقتها تقضيه بالمطبخ، وبعد أن كانت تحضر ثلاث وجبات يوميا، أضحت في ظل الحجر الصحي, تحضر أكثر من أربع وجبات يوميا، و أكدت أن ذلك قد أثر بشكل واضح في وزن بعض أفراد أسرتها.

و أفرز الحجر الصحي أيضا تهافت المواطنين على شراء السلع الإستهلاكية وتخزينها, وهو ما يفسره الأستاذ الجامعي سلاحات, ب"حالة اللاأمن الذاتي، حيث يعتقد المستهلك أن ظاهرة التخزين ستمنح له شيئا من الراحة النفسية".

--التكنولوجيات ....لإنجاز الأعمال والتعلم--

و يلجأ بعض المواطنين خلال فترات الحجر إلى الإستعانة بالتكنولوجيات لقضاء فترة الحجر الصحي و للعمل عن بعد أيضا كما هو حال مربي الرياضة المختص, بدر الدين, الذي قال أنه يمارس عمله الذي اعتاد ممارسته داخل القاعات أو بالملاعب عن بعد باستعمال الوسائل الالكترونية.

وذكر أن مسار حياته تغير نتيجة الوضع الحالي، وأصبح يقتصر نشاطه على تقديم دروس عبر صفحاته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو يحاول التكيف مع هذا الوضع الجديد.

ويلاحظ كذلك أن هذا الوضع الجديد سمح للعديد من الشباب على التعرف على مختلف التطبيقات الجديدة والغوص أكثر في التكنولوجيات الحديثة، ومن بينهم الطالب "مروان" الذي يحاول استغلال هذه الفترة لتعلم أمور جديدة.

وأشار إلى أنه يبذل محاولات لتحسين المستوى ومهاراته في مجالات جديدة، ومن بينها البرمجة، بالرغم من أنها ليست من تخصصاته الجامعية ، مضيفا بقوله "أسعى لإستغلال هذه الفرصة لتعلم استخدام البرامج الموجودة لأستفيد خلال فترة مكوثي بالبيت".

وتقول بدورها سامية و هي طالبة بكلية الطب بجامعة ورقلة, أن فترة الحجر الصحي أتاحت لها الفرصة للإستفادة من دورات تعليمية تكوينية مجانية في مجال تخصصها، ما سيساهم في تعزيز معارفها خاصة أنها متاحة بشكل دائم عبر مختلف المنصات.