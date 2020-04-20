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اضطرابات جوية: انهيارات جزئية و تسرب الأمطار لبعض المنازل بعدد من الولايات

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 نيسان/أبريل 2020 13:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 26 مرات
اضطرابات جوية: انهيارات جزئية و تسرب الأمطار لبعض المنازل بعدد من الولايات

الجزائر- سجلت مصالح الحماية المدنية, نتيجة الاضطرابات الجوية خلال 24 ساعة الأخيرة, وقوع انهيارات جزئية و سقوط أعمدة كهربائية, مع تسرب مياه الأمطار إلى بعض المنازل, عبر عدد من ولايات الوطن, حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية, يوم الاثنين, في بيان لها.

فخلال الفترة الممتدة من 19 أبريل الجاري وإلى غاية الثامنة صباحا من 20 من نفس الشهر, قامت وحدات الحماية المدنية بعدة عمليات تمثلت في امتصاص مياه الأمطار المتسربة لبعض السكنات جراء ارتفاع منسوب المياه، بالإضافة إلى تسجيل بعض الانهيارات الجزئية للجدران الخارجية و سقوط بعض أعمدة الكهرباء.

و قد سجلت هذه الوضعية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية عبر بعض بلديات كل من أدرار، بشار،وهران ، الجزائر، بومرداس ، المدية ، المسيلة، عين الدفلى وولاية تيارت.

أما بولاية الجزائر العاصمة, فقد قامت ذات المصالح بعدة عمليات امتصاص للمياه الأمطار المتسربة للمنازل على مستوى بلديات بوروبة، رويبة، الحراش، الكاليتوس، جسر قسنطينة، بئر خادم، الدار البيضاء، في حين تم تسجيل إنهيار شرفة منزل بحي بورابة بعين البنيان وكذا انهيار جزئي لمسكن قصديري بحي سي إسماعيل ببرج الكيفان خلف إصابة شخص واحد.

و على صعيد آخر, يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) , قامت هذه المصالح, خلال الفترة المذكورة آنفا بـ "321 عملية تعقيم عامة عبر 43 ولاية من الوطن" , مست منشآت و هياكل عمومية بالإضافة إلى المجمعات السكنية والشوارع, أفردت لها المديرية العامة للحماية المدنية ما لا يقل عن " 1857 عون من مختلف الرتب".

و في ذات الإطار, أحصت ذات المصالح 360 عملية تحسيسية شملت 38 ولاية, ترمي إلى حث المواطنين على ضرورة احترام الحجر الصحي و التباعد الاجتماعي, يضيف المصدر ذاته.

و في سياق ذي صلة, قامت مصالح الحماية المدنية بتنظيم ثلاث عمليات للتبرع بالدم, على مستوى كل من عين الدفلى والشلف والمدية.

آخر تعديل على الإثنين, 20 نيسان/أبريل 2020 13:58
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اضطرابات جوية: انهيارات جزئية و تسرب الأمطار لبعض المنازل بعدد من الولايات
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 نيسان/أبريل 2020 13:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 26 مرة   شارك

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