وأوضحت مصالح الولاية في بيان نشرته على صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، انه "استنادا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وعملا بقرار السيد الوزير الأول الصادر يوم السبت 18 أبريل 2020 القاضي بتجديد العمل لفترة إضافية مدتها عشرة (10) أيام بنظام الحجر الصحي الجزئي بولاية الجزائر إلى غاية 29 أبريل 2020 ابتداء من الساعة الثالثة (سا 15) زوالا إلى غاية الساعة السابعة (سا07) صباحا، تنهي مصالح ولاية الجزائر إلى علم مسؤولي المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة التي تحصل مستخدموها سابقا على تراخيص استثنائية صادرة عن المقاطعات الإدارية للعمل خلال فترة الحجر الصحي فان هذه التراخيص تمدد تلقائيا دون الحاجة إلى استصدار تراخيص أخرى وتبقى سارية المفعول إلى غاية 29 أبريل الجاري".
مصالح ولاية الجزائر: تمديد التراخيص الاستثنائية للعمل خلال فترة الحجر الصحي تلقائيا
أدرج يـوم : الأحد, 19 نيسان/أبريل 2020 17:45 الفئـة : جهـوي قراءة : 327 مرات
الجزائر - أكدت مصالح ولاية الجزائر أن التراخيص الاستثنائية الصادرة عن المقاطعات الإدارية بالولاية الخاصة بالعمل خلال فترة الحجر الصحي الجزئي بالعاصمة تبقى سارية المفعول إلى غاية 29 أبريل الجاري، حسب ما علم اليوم الأحد من ذات الجهة.
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