ورقلة: إتفاقية بين جامعة قاصدي مرباح والبوابة التعليمة الرقمية "كورسيرا"

وتسمح هذه البوابة التعليمية العالمية للأسرة الجامعية من أساتذة وطلبة وإداريين، فضلا عن الخريجين السابقين بالحصول على 5.000 رخصة مجانية تتيح لهم الإستفادة من مكتبة تتضمن 3.737 درس في مختلف الفروع والتخصصات، على غرار الإعلام الآلي والهندسة والعلوم الفيزيائية والعلوم الإجتماعية والإنسانية والقانون والإقتصاد وإدارة الأعمال واللغات والآداب وغيرها، مثلما جرى توضيحه.
وتوزع هذه الرخص على الطلبة (4.000 رخصة) والأساتذة (650) والإداريين (250) بالإضافة إلى الخريجين السابقين (100)، يضيف ذات المصدر.
وتندرج هذه الإتفاقية في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الدولي بغية تحسين نوعية التكوين والرقي بمستوى البحث العلمي ، كما أشير اليه.
وتعد بوابة ''كورسيرا'' من بين أضخم البوابات التعليمية المعروفة عالميا والتي تتيح فرصة التسجيل للأشخاص مقابل دفع مبلغ مالي والحصول على شهادة، مع إمكانية الإستفادة من الدروس مجانا وبدون دفع مسبق، كما أوضح المدير المكلف بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والإتصال والتظاهرات العلمية لجامعة قاصدي مرباح مراد قريشي.
وحدد آخر أجل للتسجيل في هذا البرنامج بتاريخ 30 أبريل 2020، حيث سيتلقى المترشحين الذين تم اختيارهم بريدا إلكترونيا يتضمن رابط توجيهي نحو حساباتهم في البوابة، علما أن الرخصة المتحصل عليها تسمح بالتسجيل في عدد غير محدود من الدروس ، يضيف ذات المتحدث.
وفي سياق آخر أشار السيد قريشي أن إدارة الجامعة أطلقت الشهر المنصرم أرضية رقمية في الموقع الرسمي للجامعة على شبكة الإنترنت، يتم من خلالها تقديم الدروس للطلبة عن بعد وذلك ضمن التدابير المتخذة للوقاية من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .