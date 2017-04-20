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كوفيد19/تيبازة: وضع حيز الخدمة مركز ثاني للتكفل بالحالات المؤكدة بشرشال

  أدرج يـوم : الجمعة, 17 نيسان/أبريل 2020 13:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 26 مرات

 

تيبازة- تم يوم الجمعة بمستشفى شرشال وضع حيز الخدمة مركز ثاني للتكفل بالحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا عبر ولاية تيبازة، حسبما علم لدى مصالح الولاية.

وتم تجهيز مصلحة داخل مستشفى جراحة الأعصاب بشرشال بأسرة إنعاش وكل الوسائل اللازمة للتكفل بالحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا كثاني مركز من شأنه تخفيف الضغط عن مستشفى تيبازة، حسب المصادر.

وتقدر طاقة استيعاب مركز كوفيد19 بشرشال ب50 سريرا منها 20 سرير إنعاش فيما تم تجنيد الاطقم الطبية، ابرزهم سبعة أطباء إنعاش وتحذير وأخصائيين في الأمراض المعدية والأوبئة إلى جانب الشبه الطبيين، استنادا لذات المصادر.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لمخطط اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة تنسيق الجهود التي تجتمع دوريا برئاسة والي تيبازة بين مختلف الفاعلين لمواجهة تفشي الوباء.

وبدخول هذا المركز حيز الخدمة ارتفع عدد المراكز المخصصة للتكفل بالحالات المؤكدة إلى ثلاثة مراكز، أبرزهم مستشفى تقزايت عبد القادر، المؤسسة المرجعية في العلاج, حيث أشارت آخر الارقام إلى امتثال تسعة مصابون للشفاء بعد فترة علاج كلما أكثر من عشرة بفضل استعمال بروتوكول الدواء، "الكلوروكين".

وتم بحر الأسبوع الماضي اتخاذ قرار يقضي بتحويل مصلحة الاستعجالات من مستشفى جراحة الأعصاب إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية وسط مدينة شرشال في إطار نفس التدابير الاستباقية المذكورة سابقا فيما أبقت مصلحة جراحة الأعصاب على عملها بصفة عادية, وفق الأولويات فقط.

ومن اجل تعزيز قدرات التكفل بالمصابين بالناحية الغربية لولاية تيبازة، ادرجت السلطات العمومية بتيبازة، في حال تسجيل حاجة لذلك، تخصيص مصلحة بالمؤسسة الاستشفائية بدائرة الداموس، أقصى غرب الولاية للتكفل بالحالات المؤكدة، في حين أن المؤسسة الاستشفائية بسيدي غيلاس، الواقعة هي الأخرى غرب الولاية، مكلفة حاليا بوضع الحالات المشتبه بها تحت المراقبة الطبية.

وتحصي ولاية تيبازة حاليا مؤسستين للتكفل الصحي بالحالات المؤكدة (تيبازة والقليعة) فيما تم تخصيص ثلاثة مؤسسات للحالات المشتبه بها بكل من شرق الولاية (القليعة) والوسط (الناظور) والغرب (سيدي غيلاس) فيما خصص مستشفى تيبازة بصفة مائة بالمائة إلى مركز لعلاج المصابون بكورونا بعد تحويل مصلحة الاستعجالات للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية.

وتحصي ولاية تيبازة منذ ظهور جائحة كورونا بالجزائر 73 إصابة مؤكدة و15 حالة شفاء فيما سجلت 15 حالة وفاة, حسب آخر الإحصائيات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة.

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كوفيد19/تيبازة: وضع حيز الخدمة مركز ثاني للتكفل بالحالات المؤكدة بشرشال
  أدرج يـوم : الجمعة, 17 نيسان/أبريل 2020 13:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 26 مرة   شارك

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