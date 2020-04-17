الجلفة: مستشفى عين وسارة يستفيد من معدات طبية وقائية ونفق للتعقيم الصحي

فيروس كورونا: الفاف تجمع أكثر من 161 مليون دينار جزائري من التبرعات -

هطول أمطار رعدية على عدة ولايات بغرب و وسط البلاد ابتداء من ظهيرة يوم الجمعة -

فيروس كورونا: تجند الجامعات لتلبية الطلب المتزايد على التجهيزات الطبية -

كوفيد 19/جامعة البليدة: عملية التعليم عن بعد تسير بوتيرة لا بأس بها -

سيدا: تزويد المرضى بالأدوية عن طريق سيارات الإسعاف وتطبيقات نقل الأشخاص -

جراد يأمر الوزراء المعنيين بالشروع في عملية إجلاء المواطنين المسافرين العالقين في الخارج -

وصول ثالث طلبية من وسائل الحماية من فيروس كورونا الى الجزائر قادمة من الصين -

وزارة الثقافة تطلق مجلة ثقافية جديدة -

كوفيد-19: التأكيد على ضرورة وضع تشريعات للطوارئ لتسيير علاقات العمل خلال الأزمات -

الوكالة الوطنية للأمن الصحي: هيئة يقظة لمراقبة الوضع الصحي -

سفارة الجزائر بالقاهرة تدعو الجزائريين العالقين بمصر إلى الإسراع في التسجيل من أجل ترحيلهم -

فيروس كورونا: 120 مصابا شفوا وغادروا مستشفى بوفاريك منذ بداية العلاج بالكلوروكين الذي أعطى نتائج مرضية -

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر -

وزارة المؤسسات الصغيرة والناشئة تطلق مسابقة القارئ الصغير بمناسبة يوم العلم -

كوفيد- 19:المجموعة الافريقية بنيويورك تدعو الأمم المتحدة إلى مضاعفة الجهود لدعم افريقيا -

عدة ملفات في اجتماع الحكومة -

وصول آخر دفعة من الرعايا الجزائريين العالقين بالإمارات العربية لمطار الجزائر الدولي -

فيروس كورونا: تسجيل 108 حالة جديدة مؤكدة و 12 وفيات جديدة في الجزائر -

يوم الأسير الفلسطيني: مطالبة بالتحرك لإنقاذ حياة الأسرى -