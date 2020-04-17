الجلفة: مستشفى عين وسارة يستفيد من معدات طبية وقائية ونفق للتعقيم الصحي

و تبرع أحد المحسنين بهذه المدينة بمعدات طبية متمثلة في كمامات وقائية وأقنعة بلاستيكية للوجه موجهة بالأساس للأطباء كذا وسلك شبه الطبي الذين هم في الصفوف الأولى لمكافحة الوباء العالمي.
وتسلمت إدارة المستشفى ألبسة واقية ومحاليل تعقيم "مكثفة" وكذا ألبسة وقائية مع الأحذية لفائدة عمال النظافة حيث تم في هذا الجانب تزويد المستشفى بحاويات القمامة البلاستيكية وهو الأمر الذي ثمنه سكان هذه المدينة وأعيانها الذين حضروا جانبا من تنفيذ العملية التضامنية.
وأكد لوأج المتبرع بهذه المعدات والوسائل الطبية الوقائية بأنه سبق وأن قام بحر الأسبوع الفارط - تجسيدا لمرحلة أولى من العملية- بتسليم مديرية الصحة بالولاية معدات وقائية بقيمة 5 مليون دج بحضور مسؤوليها ووالي الجلفة محمد بن عمر.
وتأتي هذه العملية التضامنية للوقوف مع الدولة في هذا الوقت العصيب لمكافحة الداء و كذا في "ظل مواصلة العمل التضامني لوالدي الذي لوكان حيا لما تأخر عن مثل هذه المبادرات الخيرية فهو سباق لذلك".
وتزامنت هذه المبادرة مع قيام جمعية "خدام الجنائز" الخيرية بمدينة عين وسارة بوضع نفق ذكي للتعقيم الصحي أمام المبنى المخصص لاستقبال الحالات المرضية والمشكوك فيها بإصابتها بفيروس كوفيد- 19 وهو الأمر الذي ثمنه السلك الطبي للمصلحة المخصصة لعلاج وباء كورونا.
وقد سبق لصاحب هذه الهبة التضامنية وكذا عدد من الجمعيات الخيرية بتنفيذ عمليات تعقيم كبرى بشوارع مدينة عين وسارة ترجمت الوعي والحس الجماعي الذي يتحلى به الجزائري وقت المحن كما عبر عن ذلك ممن حاورتهم وأج من مواطني هذه المدينة الثانية بالولاية من حيث تعداد السكان.