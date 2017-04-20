الطارف: وضع 41 بحارا عادوا من مهمة في الحجر الصحي (ولاية)

جراد يأمر الوزراء المعنيين بالشروع في عملية إجلاء المواطنين المسافرين العالقين في الخارج -

وصول ثالث طلبية من وسائل الحماية من فيروس كورونا الى الجزائر قادمة من الصين -

وزارة الثقافة تطلق مجلة ثقافية جديدة -

كوفيد-19: التأكيد على ضرورة وضع تشريعات للطوارئ لتسيير علاقات العمل خلال الأزمات -

الوكالة الوطنية للأمن الصحي: هيئة يقظة لمراقبة الوضع الصحي -

سفارة الجزائر بالقاهرة تدعو الجزائريين العالقين بمصر إلى الإسراع في التسجيل من أجل ترحيلهم -

فيروس كورونا: 120 مصابا شفوا وغادروا مستشفى بوفاريك منذ بداية العلاج بالكلوروكين الذي أعطى نتائج مرضية -

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر -

وزارة المؤسسات الصغيرة والناشئة تطلق مسابقة القارئ الصغير بمناسبة يوم العلم -

كوفيد- 19:المجموعة الافريقية بنيويورك تدعو الأمم المتحدة إلى مضاعفة الجهود لدعم افريقيا -

عدة ملفات في اجتماع الحكومة -

وصول آخر دفعة من الرعايا الجزائريين العالقين بالإمارات العربية لمطار الجزائر الدولي -

فيروس كورونا: تسجيل 108 حالة جديدة مؤكدة و 12 وفيات جديدة في الجزائر -

يوم الأسير الفلسطيني: مطالبة بالتحرك لإنقاذ حياة الأسرى -

لعمامرة يسحب موافقته على قبول منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا -

محروقات: سوناطراك توقع مذكرتي تفاهم مع شركتين نفطيتين روسية و تركية -

يوم الأسير الفلسطيني: بين مخاطر الاصابة بكورونا ووحشية سجون الاحتلال -

تيسمسيلت/كوفيد ـ 19: انجاز ممر تعقيم بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لبرج بونعامة -

تنصيب اللواء محمد بوزيت مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي -