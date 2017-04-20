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الطارف: وضع 41 بحارا عادوا من مهمة في الحجر الصحي (ولاية)

  أدرج يـوم : الجمعة, 17 نيسان/أبريل 2020 11:42     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

 

الطارف - وضع 41 بحارا عادوا من مهمة تحت الحجر الصحي الوقائي بالطارف و ذلك في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت به يوم الخميس مصالح الولاية.

و قد تم إيواء البحارة بفندق "المرجان" بمدينة القالة، حسب ما ورد في بيان مصالح الولاية الذي أشار إلى اتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تضمن الظروف الملائمة للتكفل بهؤلاء البحارة.

و ذكر نفس المصدر، أن كل البحارة يوجدون في حالة "جيدة".

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الطارف: وضع 41 بحارا عادوا من مهمة في الحجر الصحي (ولاية)
  أدرج يـوم : الجمعة, 17 نيسان/أبريل 2020 11:42     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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