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تيسمسيلت/كوفيد ـ 19: انجاز ممر تعقيم بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لبرج بونعامة

  أدرج يـوم : الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 13:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات
تيسمسيلت/كوفيد ـ 19: انجاز ممر تعقيم بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لبرج بونعامة

تيسمسيلت ـ بادرت مجموعة من الشباب من بلدية بوقايد (تيسمسيلت) إلى انجاز ممر تعقيم أتوماتيكي بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لبرج بونعامة وذلك في إطار تضافر الجهود للوقاية من فيروس كورنا, حسبما أفاد به يوم الخميس ممثل هؤلاء الشباب.

وأوضح صالح فتاح لوأج بأن هذا الممر الذي يعد الأول من نوعه بالولاية تم تنصيبه أمس بمدخل المؤسسة الاستشفائية المذكورة حيث يتيح تعقيم أوتوماتيكي لفائدة الأطقم الطبية وشبه الطبية العاملة بذات المرفق الصحي فضلا على الوافدين عليها.

وأضاف بأن هذا الممر أنجز من طرف شباب مختصين في عدة مهن وحرف كالكهربائيين والحدادين والرصاصين القاطنين ببلدية بوقايد ويعمل آليا وهو مزود بكاميرا ويسمح بتعقيم شخصين في الآن ذاته وذلك في ظرف 30 ثانية.

ويعتزم هؤلاء الشباب قريبا انجاز ممرين مماثلين سيتم تنصيبهما على مستوى المؤسستين العموميتين الاستشفائيتين لتيسمسيلت وثنية الحد, استنادا إلى ذات المصدر.

آخر تعديل على الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 13:53
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تيسمسيلت/كوفيد ـ 19: انجاز ممر تعقيم بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لبرج بونعامة
  أدرج يـوم : الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 13:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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