تيسمسيلت/كوفيد ـ 19: انجاز ممر تعقيم بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لبرج بونعامة

وأوضح صالح فتاح لوأج بأن هذا الممر الذي يعد الأول من نوعه بالولاية تم تنصيبه أمس بمدخل المؤسسة الاستشفائية المذكورة حيث يتيح تعقيم أوتوماتيكي لفائدة الأطقم الطبية وشبه الطبية العاملة بذات المرفق الصحي فضلا على الوافدين عليها.
وأضاف بأن هذا الممر أنجز من طرف شباب مختصين في عدة مهن وحرف كالكهربائيين والحدادين والرصاصين القاطنين ببلدية بوقايد ويعمل آليا وهو مزود بكاميرا ويسمح بتعقيم شخصين في الآن ذاته وذلك في ظرف 30 ثانية.
ويعتزم هؤلاء الشباب قريبا انجاز ممرين مماثلين سيتم تنصيبهما على مستوى المؤسستين العموميتين الاستشفائيتين لتيسمسيلت وثنية الحد, استنادا إلى ذات المصدر.