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ولاية الجزائر: موتى وباء كورونا يدفنون كباقي الموتى عبر مختلف مقابر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 نيسان/أبريل 2020 16:13     الفئـة : جهـوي     قراءة : 28 مرات
ولاية الجزائر: موتى وباء كورونا يدفنون كباقي الموتى عبر مختلف مقابر

الجزائر  - أكدت مصالح ولاية الجزائر اليوم الأربعاء أن ضحايا فيروس كورونا المستجد المتوفين يدفنون كباقي الموتى عبر مختلف مقابر الولاية.

         وأوضح ذات المصدر أن جنائز موتى هذا الوباء "تجري في ظروف عادية" عبر مختلف مقابر العاصمة دون تخصيص أي مربع لهذه الفئة, مع الحرص على تزويد العمال بوسائل الوقاية وإلزامهم بشروط النظافة الصارمة حفاظا على سلامتهم الصحية.

      وأشار الى ان مقابر العاصمة (بمجموع 112 مقبرة) يجري تعقيمها وتطهيرها بصفة شاملة, بينما تعقم مقبرة العالية يوميا وذلك بمساهمة متطوعين و مؤسسة التطهير لولاية الجزائر.

         وأضاف المصدر أن وحدة النجارة لمؤسسة تسيير المقابر و الجنائز لولاية الجزائر تعمل على صنع صناديق الموتى وتسليمها يوميا إلى المؤسسات الاسشفائية على حسب الطلب"

آخر تعديل على الأربعاء, 15 نيسان/أبريل 2020 17:24
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ولاية الجزائر: موتى وباء كورونا يدفنون كباقي الموتى عبر مختلف مقابر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 نيسان/أبريل 2020 16:13     الفئـة : جهـوي     قراءة : 28 مرة   شارك

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