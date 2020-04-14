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مكافحة فيروس كورونا: المركز الاستشفائي الجامعي لوهران يتدعم بممرات للتعقيم

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نيسان/أبريل 2020 13:10     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

 

وهران - تعزز المركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور بن زرجب" بوهران بممرات جديدة للتعقيم، ستمكن من تعقيم الأشخاص الوافدين وكذا عند خروجهم من هذه المؤسسة الاستشفائية, حسبما أفادت به يوم الثلاثاء خلية الاتصال.

وقد تم تثبيت هاذين الممرين وهما هبة من أحد المحسنين، على مستوى مداخل المصالح الاستشفائية التي تعرف حركة كبيرة، حيث وضع الممر الأول عند المدخل الرئيسي للمستشفى، في حين خصص الممر الثاني للوافدين على مصلحة الاستعجالات الجراحية للأطفال، اضافة إلى ممر خاص بتعقيم السيارات, حسب نفس المصدر.

كما ينتظر أن يتدعم المستشفى في الساعات المقبلة بثلاث ممرات أخرى سيتم وضعهما على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية للكبار، وعند مدخل مصلحة أمراض النساء والتوليد.

وذكر مسؤولو خلية الاتصال أن هاته الممرات ستساهم في حماية زوار المستشفى وكذا الأطباء وشبه الطبيين الذين يشرفون يوميا على اجراء الفحوصات على الأشخاص المرضى للوقاية من انتشار وباء كورونا.

وكانت كل من مصلحة الأمراض المعدية وكذا وحدة الإنعاش الخاصة بالمصابين بفيروس كورونا قد تدعمتا بممرين للتعقيم بمساهمة من فريق متطوع.

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مكافحة فيروس كورونا: المركز الاستشفائي الجامعي لوهران يتدعم بممرات للتعقيم
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نيسان/أبريل 2020 13:10     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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