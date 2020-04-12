الولايات المعنية هي تلمسان و عين تيموشنت و وهران و مستغانم, حسب نفس المصدر الذي أشار الى أن كميات الأمطار المنتظرة ستتراوح ما بين 20 الى 30 ملم خلال فترة صلاحية النشرية التي تمتد من يوم الأحد الساعة ال21 إلى يوم الاثنين على الساعة ال06 صباحا.
توقع سقوط أمطار على المناطق الساحلية لولايات غرب الوطن ابتداء من مساء يوم الأحد
أدرج يـوم : الأحد, 12 نيسان/أبريل 2020 12:33 الفئـة : جهـوي قراءة : 25 مرات
الجزائر- يرتقب سقوط أمطار تكون رعدية في بعض الأحيان على المناطق الساحلية لولايات غرب الوطن ابتداء من مساء يوم الأحد حسب نشرية خاصة للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
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