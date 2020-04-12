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توقع سقوط أمطار على المناطق الساحلية لولايات غرب الوطن ابتداء من مساء يوم الأحد

  أدرج يـوم : الأحد, 12 نيسان/أبريل 2020 12:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 25 مرات
توقع سقوط أمطار على المناطق الساحلية لولايات غرب الوطن ابتداء من مساء يوم الأحد

الجزائر- يرتقب سقوط أمطار تكون رعدية في بعض الأحيان على المناطق الساحلية لولايات غرب الوطن ابتداء من مساء يوم الأحد حسب نشرية خاصة للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

الولايات المعنية هي  تلمسان و عين تيموشنت و وهران و مستغانم, حسب نفس المصدر الذي أشار الى أن كميات الأمطار المنتظرة ستتراوح ما بين 20 الى 30 ملم خلال فترة صلاحية النشرية التي تمتد من يوم الأحد الساعة ال21 إلى يوم الاثنين على الساعة ال06 صباحا.

آخر تعديل على الأحد, 12 نيسان/أبريل 2020 12:41
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توقع سقوط أمطار على المناطق الساحلية لولايات غرب الوطن ابتداء من مساء يوم الأحد
  أدرج يـوم : الأحد, 12 نيسان/أبريل 2020 12:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 25 مرة   شارك

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