تخصيص منتزه الصابلات لاستقبال السيارات المحجوزة لمخالفي اجراءات الحجر بولاية الجزائر

و أوضح السيد قمقاني في تصريح لوأج انه "نظرا لامتلاء المحاشر التي تحجز فيها السيارات المخالفة للقوانين و على رأسها المخالفات المتعلقة بعدم احترام اجراءات الحجر الصحي بالعاصمة, و بأمر من والي الجزائر, تم تخصيص حظيرة منتزه الصابلات التي تتسع لأزيد من 1200 سيارة لاستقبال سيارات المخالفين".
و أضاف انه تم تسخير أكثر من 32 عون أمن على مستوى حظيرة الصابلات إلى جانب التواجد الدائم لأفراد الأمن الحضري من أجل تأمين الموقع لغاية رفع اجراءات الحجر الصحي.
و تسلط على الخاضعين لإجراء حجز السيارات في المحشر عقوبة دفع غرامة مالية تتراوح بين 2000 دج بالنسبة لسيارات الوزن الخفيف و 4.000 دج لسيارات الوزن الثقيل و ذلك لمدة أقصاها شهر, حسب ما أوضحه نفس المسؤول.
يذكر أن العاصمة تخضع لحجر صحي جزئي بسبب تفشي فيروس كورونا منذ 24 مارس المنصرم. و بعد تحديد المدة الزمنية للحجر الجزئي بالعاصمة بين 19سا مساء و 7سا صباحا خلال الفترة الممتدة من 24 مارس الى 4 أفريل تم تمديد فترة الحجر مع تقديم ساعة البدء في تطبيقه الى 15سا و ذلك خلال الفترة الممتدة من 5 الى 19 أفريل الجاري.
و قد بلغت نسبة استجابة المواطنين لضوابط الحجر الصحي الكلي والجزئي المفروض على عدد من ولايات الوطن 95% خلال الفترة الممتدة من 24 مارس إلى 6 أبريل الجاري, حسب مديرية الأمن الوطني.