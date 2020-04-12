تخصيص منتزه الصابلات لاستقبال السيارات المحجوزة لمخالفي اجراءات الحجر بولاية الجزائر

الجزائر- كشف المدير العام لديوان الحظائر والرياضات و التسلية لولاية الجزائر (أوبلا), السيد إلياس قمقاني, يوم الأحد عن تخصيص حظيرة السيارات على مستوى منتزه الصابلات بالعاصمة لاستقبال العدد الكبير من السيارات التي تم حجزها تبعا للمخالفات المتعلقة بعدم احترام اجراءات الحجر الصحي بالعاصمة.

و أوضح السيد قمقاني في تصريح لوأج انه "نظرا لامتلاء المحاشر التي تحجز فيها السيارات المخالفة للقوانين و على رأسها المخالفات المتعلقة بعدم احترام اجراءات الحجر الصحي بالعاصمة, و بأمر من والي الجزائر, تم تخصيص حظيرة منتزه الصابلات التي تتسع لأزيد من 1200 سيارة لاستقبال سيارات المخالفين".

و أضاف انه تم تسخير أكثر من 32 عون أمن على مستوى حظيرة الصابلات إلى جانب التواجد الدائم لأفراد الأمن الحضري من أجل تأمين الموقع لغاية رفع اجراءات الحجر الصحي.

و تسلط على الخاضعين لإجراء حجز السيارات في المحشر عقوبة دفع غرامة مالية تتراوح بين 2000 دج بالنسبة لسيارات الوزن الخفيف و 4.000 دج لسيارات الوزن الثقيل و ذلك لمدة أقصاها شهر, حسب ما أوضحه نفس المسؤول.

يذكر أن العاصمة تخضع لحجر صحي جزئي بسبب تفشي فيروس كورونا منذ 24 مارس المنصرم. و بعد تحديد المدة الزمنية للحجر الجزئي بالعاصمة بين 19سا مساء و 7سا صباحا خلال الفترة الممتدة من 24 مارس الى 4 أفريل تم تمديد فترة الحجر مع تقديم ساعة البدء في تطبيقه الى 15سا و ذلك خلال الفترة الممتدة من 5 الى 19 أفريل الجاري.

و قد بلغت نسبة استجابة المواطنين لضوابط الحجر الصحي الكلي والجزئي المفروض على عدد من ولايات الوطن 95% خلال الفترة الممتدة من 24 مارس إلى 6 أبريل الجاري, حسب مديرية الأمن الوطني.