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أدرار: إنتاج 45000 كمامة و 2000 قناع واقي من طرف قطاع التكوين المهني

  أدرج يـوم : الخميس, 09 نيسان/أبريل 2020 10:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 363 مرات
أدرار: إنتاج 45000 كمامة و 2000 قناع واقي من طرف قطاع التكوين المهني

أدرار - بادر مركز التكوين المهني 20 أوت 1955 ببلدية أدرار إلى إنتاج 45.000 كمامة و2.000 قناع واقي يوضع على الرأس لفائدة مستخدمي قطاع الصحة، وذلك في إطار مساهمة عدة قطاعات في تدابير الوقاية من تفشي جائحة كورونا (كوفيد -19)، حسبما استفيد يوم الخميس لدى مسؤولي ذات المركز.

هذه الحصة من الوسائل الطبية الوقائية مرشحة للزيادة في حال توفر المادة الأولية، وهذا إلى جانب إنجاز أربع (4)  وحدات من صناديق الاحتواء التي تستعمل لعزل السرير الحامل للحالات المصابة والمشتبه بها أثناء نقلهم على متن سيارات الإسعاف، مثلما أوضح لـ"وأج" مدير المركز, بن أبا جلول.

كما أنجزت ذات المؤسسة التكوينية أربع (4) وحدات من ممرات التعقيم التي ستوضع على مستوى مصالح الإستعجالات الطبية بكل من المؤسستين العموميتين الاستشفائيتين "إبن سينا" و"بودرغومة" بعاصمة الولاية، فيما يجري أيضا إنجاز حصة أخرى من ممرات تعقيم ستوجه إلى مصالح استشفائية أخرى بالولاية، حسبما أشير إليه. 

وتهدف هذه العملية التي يجري تجسيدها بالتنسيق مع مؤسسة صناعية تابعة لأحد المتعاملين الاقتصاديين المحليين إلى تعزيز جهود مختلف الهيئات الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال المساهمة في توفير معدات الوقاية التي توجه للاستغلال بالهياكل الصحية والمصالح المعنية، مثلما أضاف ذات المتحدث.

ومن جهة أخرى تتواصل حملات التنظيف والتعقيم والتوعية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تم تعقيم مركز مكافحة السرطان بالتنسيق مع جمعية ''الغيث القادم'' لمساعدة المرضى، كما نظم المكتب الولائي لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بجامعة أدرار حملات تنظيف وتعقيم للإقامات الجامعية بالتنسيق مع عدة قطاعات.

آخر تعديل على الجمعة, 10 نيسان/أبريل 2020 12:43
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أدرار: إنتاج 45000 كمامة و 2000 قناع واقي من طرف قطاع التكوين المهني
  أدرج يـوم : الخميس, 09 نيسان/أبريل 2020 10:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 363 مرة   شارك

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