أدرار: إنتاج 45000 كمامة و 2000 قناع واقي من طرف قطاع التكوين المهني

هذه الحصة من الوسائل الطبية الوقائية مرشحة للزيادة في حال توفر المادة الأولية، وهذا إلى جانب إنجاز أربع (4) وحدات من صناديق الاحتواء التي تستعمل لعزل السرير الحامل للحالات المصابة والمشتبه بها أثناء نقلهم على متن سيارات الإسعاف، مثلما أوضح لـ"وأج" مدير المركز, بن أبا جلول.
كما أنجزت ذات المؤسسة التكوينية أربع (4) وحدات من ممرات التعقيم التي ستوضع على مستوى مصالح الإستعجالات الطبية بكل من المؤسستين العموميتين الاستشفائيتين "إبن سينا" و"بودرغومة" بعاصمة الولاية، فيما يجري أيضا إنجاز حصة أخرى من ممرات تعقيم ستوجه إلى مصالح استشفائية أخرى بالولاية، حسبما أشير إليه.
وتهدف هذه العملية التي يجري تجسيدها بالتنسيق مع مؤسسة صناعية تابعة لأحد المتعاملين الاقتصاديين المحليين إلى تعزيز جهود مختلف الهيئات الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال المساهمة في توفير معدات الوقاية التي توجه للاستغلال بالهياكل الصحية والمصالح المعنية، مثلما أضاف ذات المتحدث.
ومن جهة أخرى تتواصل حملات التنظيف والتعقيم والتوعية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تم تعقيم مركز مكافحة السرطان بالتنسيق مع جمعية ''الغيث القادم'' لمساعدة المرضى، كما نظم المكتب الولائي لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بجامعة أدرار حملات تنظيف وتعقيم للإقامات الجامعية بالتنسيق مع عدة قطاعات.