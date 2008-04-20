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وهران: تصدير زهاء 3 آلاف طن من الأنابيب الحديدية إلى أنغولا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 16:58     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
وهران: تصدير زهاء 3 آلاف طن من الأنابيب الحديدية إلى أنغولا

وهران  - قام مركب الحديد والصلب "توسيالي" الكائن ببطيوة (شرق وهران) بتصدير زهاء 3 آلاف طن من الأنابيب الحديدية نحو أنغولا، حسبما أستفيد اليوم الأربعاء من ذات المركب.

وقد تم نقل هذه الحمولة، التي تخص ثاني عملية تصدير للمركب برسم السنة الجارية، السبت المنصرم انطلاقا من ميناء أرزيو، وفقا لما أبرزه، لـ/وأج/،

مدير التجارة الخارجية ومتابعة الاستثمارات لمركب "توسيالي"، عزي رمزي.

وتتكون هذه الشحنة من أنابيب حديدية يصل طول الواحدة منها ما بين 22 و27 متر وهي موجهة لبناء رصيف لميناء بأنغولا، كما أشير إليه.

للتذكير فقد قام المركب المذكور في منتصف يناير المنصرم بتصدير 3.050 طن من حديد البناء الموجه للبناء نحو بريطانيا.

كما سجل خلال السنة المنصرمة تصدير 131 ألف طن من حديد البناء نحو بلدان مختلفة منها 75 ألف طن إلى الولايات المتحدة الأمريكية و50 ألف طن إلى كندا و3 آلاف طن من حديد البناء و3 ألاف طن من الأنابيب الحلزونية إلى بلجيكا انطلاقا من مينائي وهران ومستغانم.

وقد بلغت القيمة الإجمالية لهاته الصادرات، التي تندرج في إطار تشجيع ودعم صادرات المنتوجات الوطنية خارج مجال المحروقات، حوالي 100 مليون دولار.

يشار الى أن مركب "توسيالي" الذي دخل حيز الاستغلال في 2013 في إطار عملية استثمارية لمتعامل تركي أنجز وفق ثلاث مراحل ليبلغ إنتاج إجمالي قدر بنحو 3 ملايين طن خلال 2019.

 

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وهران: تصدير زهاء 3 آلاف طن من الأنابيب الحديدية إلى أنغولا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 16:58     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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