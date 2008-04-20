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غرداية/كوفيد-19: عمليات تعقيم واسعة للهياكل الصحية بمتليلي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 12:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات
غرداية/كوفيد-19: عمليات تعقيم واسعة للهياكل الصحية بمتليلي

غرداية - تتواصل يوم الأربعاء عملية تعقيم واسعة للهياكل الصحية بدائرة متليلي (45 كلم جنوب غرداية) وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), حسبما لوحظ.

و مست هذه العملية التي أطلقتها أمس الثلاثاء الحماية المدنية بالتعاون مع مصالح الأمن ( أمن ودرك) و السلطات المحلية والمجتمع المدني وكذا السلك الطبي كافة قاعات و مخابر المنشآت الصحية سيما المستشفى المركزي بمتليلي و العيادات المتعددة الخدمات و قاعات العلاج.

و تهدف العملية إلى المحافظة على سلامة صحة المواطنين وتأمين الطاقم الطبي و الموظفين الإداريين, حسب ما أوضح المكلف بالإتصال بالحماية المدنية لحسن صديقي.

ودعمت هذه المبادرة بحملات تحسيسية ميدانية ينشطها أئمة و غيرهم من الأعيان من أجل حث المواطنين على احترام إجراءات الحجر الصحي و ملازمة النظافة الشخصية وكذا تعقيم و تنظيف مقرات الهيئات العمومية.

 

     

 

و ترتكز جهود خلية الأزمة و المراقبة بالولاية على احترام تدابير الحجر الصحي الجزئي عبر كامل إقليم الولاية وتطبيق الصرامة في التنقلات وذلك تنفيذا لتعليمات الحكومة.

وفي السياق ذاته نظمت حملة واسعة لتعقيم و تطهير الطرقات و الأماكن العمومية و المقرات الإدارية و المحلات التجارية و المنازل عبر قصور مدن الولاية و ذلك في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار كوفيد-19.

و تجري بالموازاة مع ذلك حملات تنظيف، حيث تجند السكان طواعية لتعقيم الشوارع و الأزقة و الأرضيات و الجداران و مقابض الأبواب) بكل قصر.

و تتواصل عمليات التعقيم يوميا لتشمل مختلف المؤسسات، والمحاكم و محطات نقل المسافرين و محطات الحافلات و المساجد ، والساحات العمومية عبر إقليم الولاية وكذا مطاري غرداية والمنيعة.

آخر تعديل على الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 13:06
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غرداية/كوفيد-19: عمليات تعقيم واسعة للهياكل الصحية بمتليلي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 12:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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