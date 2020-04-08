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البليدة: حبس شخص بتهمة نشر الإشاعات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 10:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات
البليدة: حبس شخص بتهمة نشر الإشاعات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

البليدة - أصدرت محكمة البليدة أمرا بحبس شخص بتهمة نشر إشاعات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي و الدعاية لمنشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية, حسبما جاء يوم الثلاثاء في بيان لخلية الإعلام لمجلس قضاء البليدة.

و أوضح ذات المصدر أنه في إطار التصدي للإشاعات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي, تم تقديم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة البليدة المدعو س.س من طرف مصالح أمن ولاية الجزائر و ذلك لنشره إشاعات مفادها قيام السلطات العليا للبلاد باتخاذ قرار الحجر الكلي بولاية الجزائر العاصمة و كذا إغلاق محطات البنزين بداية من 1 أبريل الجاري.

و أضاف المصدر أنه تمت متابعة المتهم بتهمة "التوزيع و العرض لأنظار الجمهور بغرض الدعاية لمنشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية" مشيرا إلى أنه بعد استجوابه من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت.

من جهة أخرى أصدرت محكمة العفرون حكما بالسجن ب 18 شهرا نافذا و غرامة مالية نافذة ب 50.000 دج في حق شخص بتهمة المضاربة و خداع المستهلك و ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري و انعدام الفوترة, وفقا لذات البيان.

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و تم تقديم المتهم أمام العدالة بعد قيام مصالح الدرك الوطني للعفرون بحجز كمية معتبرة من السميد و زيت المائدة بأحد المستودعات.

كما أصدرت محكمة الجنح أمرا بحبس عام نافذ و غرامة مالية نافذة ب 50.000 دج في حق شخص بتهمة المضاربة غير المشروعة و خداع المستهلك و عرض منتوج فاسد للبيع و عدم احترام إلزامية النظافة و عدم تعديل بيانات سجل تجاري في حق شخص قام بتخزين كمية معتبرة من المواد الغذائية في أحد المستودعات .

و في سياق متصل, أصدرت محكمة الأربعاء حكما بعام حبس نافذ و غرامة ب 50.000 دج في حق شخصين بتهمة المضاربة وخداع المستهلك و عدم إحترام إلزامية النظافة و عرض منتوج فاسد للبيع علما أن المتهمين ضبطا و بحوزتهما كمية معتبرة من الدجاج غير خاضعة للمراقبة من طرف الطبيب البيطري, يضيف ذات البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 11:04
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البليدة: حبس شخص بتهمة نشر الإشاعات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 10:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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