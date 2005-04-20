 750  تدخل إجلاء وإسعاف خلال الفترة الأولى من الحجر الصحي الجزئي بالعاصمة

الجزائر- بلغ تعداد تدخلات الإجلاء و الإسعاف بالجزائر العاصمة خلال فترة الحجر الصحي الجزئي في مرحلتها الأولى قرابة 750 تدخل، من بينها 10 تدخلات تخص حالات لأشخاص مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد،حسبما علم اليوم الأحد عن مصدر من المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح الملازم الأول بن خلف الله خالد المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر في تصريح لـ/وأج أنه تم تسجيل خلال الفترة الممتدة ما بين 24 مارس المنصرم إلى غاية ليلة 5 ابريل الجاري (فترة الحجر الصحي الجزئي بالعاصمة قبل تمديدها) ما يعادل 744 تدخل خاص بعمليات الإجلاء والإسعاف ما بين الساعة السابعة مساءا إلى السابعة صباحا.

وقال أن نحو عشر (10) تدخلات من إجمالي التدخلات المشار إليها تخص حالات لأشخاص مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، تبين لاحقا أن ثلاثة منهم كانت تحاليلهم ايجابية (إصابات مؤكدة).

وأضاف الملازم بن خلف الله ، أن المصالح الصحية كانت و لا زالت على اتصال دائم مع مديرية الحماية المدنية لاطلاعها على وضعية الأشخاص الذين تم إجلائهم بسبب الاشتباه بإصابتهم بالفيروس من اجل أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشان أعوان الحماية المدنية الذين شاركوا في نقل الحالات الايجابية.

وأكدت التحاليل التي أجريت لهؤلاء الأعوان، يؤكد بن خلف الله ، "عدم إصابة أي عون بالعدوى" ، مبرزا الصرامة التامة التي تعتمدها الفرق العاملة في الميدان أثناء تعاملها مع أي حالة مشتبه فيها لضمان سلامة كافة الأعوان.

ويتم اتخاذ إجراءات صارمة بالنسبة للبذلة الواقية التي يرتديها العون لحماية نفسه وزملائه أثناء التدخل الميداني، إلى جانب التأكيد والحرص على عملية تعقيم وتطهير سيارات الإسعاف بشكل تام و هي العملية التي تجري على مستوى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ،يضيف بن خلف الله.