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قضية "التحريض" على خرق تدابير الحجر الصحي بوهران : توقيف الفاعل الرئيسي الثاني

  أدرج يـوم : الأحد, 05 نيسان/أبريل 2020 09:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات
قضية &quot;التحريض&quot; على خرق تدابير الحجر الصحي بوهران : توقيف الفاعل الرئيسي الثاني

وهران  - تمكنت المصالح الأمنية سهرة السبت بوهران منتوقيف الفاعل الرئيسي الثاني بعد ساعات من توقيف الأول في قضية التحريض على خرق تدابير الحجر الصحي الجزئي الذي يندرج في إطار إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المتفشي في العالم حسبما علمته واج من ذات الهيئة الأمنية.

ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 26 سنة تم توقيفه في إطار التحقيق المتواصل الذي اثبت ضلوعه رفقة شخص متقاعد يبلغ سنه 64 عاما تم توقيفه قبلها بساعات في التحريض على خرق تدابير الحجر الصحي الجزئي والذي تسبب في خروج مجموعة من المواطنين خلال الفترة الليلية من يوم الجمعة بحي 2000 مسكن ببلقايد ببلدية بئر الجير (شرق وهران) أين تجمعوا قبل السير في شوارع الحي مرددين عبارات "دينية" (تهليل وتكبير).

وكانت هذه الحادثة قد تم تداولها من خلال "فيديو" عبر شبكات التواصل الاجتماعي أين نجم عنها تنديد واستنكار واسعين من قبل العديد من المواطنين الذين شجبوا هذا السلوك الذي يشكل خطرا على الصحة العمومية لا سيما في ظل مخاطر انتشار فيروس كورونا من خلال مثل هذه التجمعات.

ومن المرتقب تقديم هذين الشخصين أمام العدالة – وفق ذات المصدر –حيث سيتم متابعتهما بتهم التحريض على خرق تدابير الحجر الصحي المؤقت الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والذي ورد على شكل مرسوم رقم (70\20) والمحدد لقواعد تطبيق تدابير الحجر الصحي تماشيا وجهود حماية المواطنين من هذا الوباء.

كما سيتابعان أيضا بتهمة التجمهر دون رخصة وتهديد سلامة الصحة العمومية وفق ما أشار إليه نفس المصدر، مضيفا أنه يتم مواصلة التحقيق في هذه القضية.

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قضية "التحريض" على خرق تدابير الحجر الصحي بوهران : توقيف الفاعل الرئيسي الثاني
  أدرج يـوم : الأحد, 05 نيسان/أبريل 2020 09:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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