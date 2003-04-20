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مستغانم: رفع الحجر الصحي على 257 شخص بصابلات

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 نيسان/أبريل 2020 16:17     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات
مستغانم: رفع الحجر الصحي على 257 شخص بصابلات

مستغانم- تم يوم الجمعة رفع الحجر الصحي على 257 شخص خضعوا لهذا التدبير الاحترازي من وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) بفنادق منطقة التوسع السياحي بصابلات (بلدية مزغران) غرب مستغانم.

وبدأ المعنيون بهذا الإجراء وهم المسافرون الذين قدموا إلى الجزائر عبر رحلتي ليون ومرسيليا (فرنسا) باتجاه مطار وهران الدولي, في 20 مارس الماضي, صباح اليوم بمغادرة أماكن الحجر بعد 14 يوم قضوها داخل فندقي "الزفير" التابع لمجموعة "أ-زاد" و"قصر المنصور".

وأكد المدير الولائي للصحة والسكان, خليل محمد توفيق, لـ/وأج, أن "المعنيين وعددهم 530 شخص خضعوا للمراقبة الطبية والمتابعة النفسية من طرف الفريق الطبي وشبه الطبي والنفسي المسخر لهذه العملية الوقائية, التي انتهت اليوم بالنسبة للفوج الأول (القادمين من فرنسا) وغدا السبت بالنسبة للفوج الثاني (القادمين من بريطانيا)".

ولتسهيل عملية نقل المواطنين نحو مختلف ولايات إقامتهم (44 ولاية), تم تسخير 11 حافلة ستتوجه إلى الشرق والغرب ووسط البلاد, كما قام والي مستغانم, سعيدون عبد السميع, بتخصيص سيارات عمومية لنقل المسافرين القاطنين بولايات الجنوب, مثلما أكده المدير الولائي للنقل, مصطفى قادة بلفار.

وتم في إطار هذه العملية, وضع ثلاث مؤسسات فندقية بصابلات تحت تصرف السلطات العمومية للحجر الصحي بمبادرة من الخواص, إضافة إلى مؤسسات أخرى للتأمين والمراقبة وحماية صحة وأمن المواطنين وخصص بداية من هذا الأسبوع مركب "هيبروك" (فرع مجمع سوناطراك) الواقع بنفس المنطقة للعزل الصحي للأطباء وشبه الطبيين المكلفين بالتصدي للوباء, كما أشارت إليه المديرة الولائية للسياحة والصناعة التقليدية, حياة معمري.

آخر تعديل على الجمعة, 03 نيسان/أبريل 2020 17:11
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مستغانم: رفع الحجر الصحي على 257 شخص بصابلات
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 نيسان/أبريل 2020 16:17     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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