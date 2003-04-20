الألغام المضادة للأفراد المزروعة بالمنطقة الحدودية الشرقية: آثار جسدية و نفسية جلية بعد 58 سنة من الاستقلال

سوق أهراس - لا يزال سكان ولاية سوق أهراس يستذكرون بكل أسى تلك الآثار الجسدية و النفسية التي خلفتها و ما زالت تخلفها الألغام التي زرعها المستعمر الفرنسي إبان الثورة التحريرية عبر خطي شال و موريس المكهربين و ذلك بعد مرور ما يقارب 58 سنة من الاستقلال.

و لا تزال مشاعر الرعب ملازمة لسكان بلديات كل من لخضارة وأولاد مومن وسيدي فرج وعين الزانة وأولاد ادريس و ويلان والمراهنة و تاورة ولحدادة لاسيما لمن يمتهنون الرعي والزراعة و حتى الصيادين و الأطفال أثناء رحلاتهم للتنزه والترفيه، مخافة وقوع أي انفجار للألغام التي زرعها المستعمر الفرنسي.

وعشية إحياء اليوم الدولي للتوعية بالألغام و المساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام المصادف ل4 أبريل من كل سنة لا يزال عمار قواسمية أحد ضحايا هذه الألغام المنحدر من بلدية لخضارة الواقعة على بعد 53 كلم شرق سوق أهراس يستذكر تلك الحادثة التي أفقدته إحدى ساقيه.

وسرد السيد قواسمية بكل أسى تلك اللحظات المؤلمة و يقول "لقد تعرضت لانفجار لغم سنة 1960 ولم يكن عمري يتجاوز حينها 9 سنوات حيث كنت ألعب رفقة صديقين لي توفيا بفعل إصابتهما بالألغام بعين المكان فيما كنت أنا الناجي الوحيد".

و أضاف انه نقل على اثر انفجار اللغم إلى المستشفى حيث تم بتر ساقه وقد جرحت أيضا أطراف أخرى من جسمه و هو يعاني اليوم، كما قال، من عجز عن العمل و يقتات من منحة لا تتجاوز 18 ألف دج شهريا.

و بعد أن أوضح بأنه "فقد لذة الحياة منذ تلك الحادثة" دعا الشباب إلى أخذ العبر و استلهام الدروس من معاناة الآباء والأجداد.

و لا تعد قصة قواسمية أقل حزنا ومأسوية من تلك الخاصة بالسيد مالك بوزرافة ابن مدينة لخضارة و الذي تعرض إلى انفجار لغم ولم يكن عمره يتعدى الـ13 سنة حيث بترت ساقاه الاثنتين و منذ ذلك الحين و هو يعيش "معاناة يومية" سببها أولا وأخيرا تلك الحادثة الأليمة التي "سرقت منه بهجة الحياة".

وبشأن الحاثة يقول "لقد وقعت رجلاي على لغم بمنطقة رعوية ببلدية لخضارة حيث وضعت وقتها قدماي على شيء صلب سرعان ما انفجر حيث شعرت وقتها بأن جسمي نسف بالكامل".

و أضاف أن بالنسبة لسكان هذه المناطق لا يزال طيف الألغام يحوم حولهم كونها تركت آثارا نفسية و جسدية لا تزال جلية لحد الساعة على عائلات بأكملها" مسجلا أن الخوف الذي سيطر على سكان هذه المناطق الحدودية جعل في بعض الأوقات أولئك الذين يشتغلون منهم في الفلاحة و الرعي يتخلون عن أعمالهم خوفا من انفجار الألغام.

من جهته أكد عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مكتب بلدية لحضارة الحدودية) بولاية سوق أهراس، موسى روابحية، بأن الألغام المزروعة "تشكل وجها آخر لفرنسا الاستعمارية التي دمرت العباد و البلاد".

وأثنى السيد روابحية على جهود وزارة الدفاع الوطني وأفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني في مواصلة مجابهة مخلفات العدو وإزالة قرابة 80 بالمائة من مجموع الألغام التي زرعتها السلطات الاستعمارية مضيفا بأنه أصبح من الضروري على الجهات المعنية توفير وضمان "رعاية أفضل لضحايا الألغام ووضع قانون خاص لفائدة هذه الفئة".

واستنادا لأستاذ التاريخ الحديث و المعاصر بجامعة محمد الشريف مساعدية بسوق أهراس، فإن دراسات حديثة تشير إلى أن "الجيش الفرنسي زرع 11 مليون لغم في الجزائر أثناء حربه ضد جيش التحرير الوطني عبر خطي شال وموريس بتيار كهربي بقوة 5000 فولط، واللذين ترتفع على جانبيهما الأسلاك الشائكة، وعلى جانبي

السياج كان يوجد حقل ألغام يمتد لمسافة 45 متر من كلا الجانبين وذلك لغلق الحدود ومنع وصول الإمداد بالسلاح والمؤونة لمجاهدي ثورة التحرير الجزائرية".