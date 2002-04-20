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كوفيد-19 بالعاصمة: تحديد توقيت فتح الأسواق الجوارية بالدائرة الإدارية لبوزريعة

  أدرج يـوم : الخميس, 02 نيسان/أبريل 2020 15:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرات

الجزائر- قررت مصالح بالدائرة الادارية لبوزريعة بولاية الجزائر تحديد توقيت فتح الأسواق الجوارية بالبلديات التابعة لها الى غاية الساعة الواحدة زوالا ابتداء من يوم الخميس والى غاية اشعار اخر, حسبما ورد في بيان عن ذات الجهة الادارية.

وأوضح البيان ان الاسواق الجوارية المتواجدة عبر إقليم بلديات بوزريعة وبن عكنون وبني مسوس والابيار وتنفيذا للقرارات المتخذة خلال اجتماع لجنة الامن بتاريخ 31 مارس ونظرا للوضعية العامة التي تعيشها البلاد من جراء تفشي فيروس كورونا, ولتفادي الانتشار الواسع لهذا الوباء تقرر تحديد توقيت فتح الأسواق الجوارية بالبلديات المشار إليها.

وستبقى أسواق المقاطعة الإدارية  لبوزريعة مفتوحة إلى غاية الساعة الواحدة زوالا (13سا 00) وهذا ابتداء من نهار اليوم الخميس وإلى غاية إشعار أخر.

ووجهت المقاطعة  تعليمات لجميع المواطنين من اجل اقتناء حاجياتهم صباحا وتفادي الاكتظاظ عند دخول الأسواق واحترام المسافة الصحية المقدرة ب 02 متر بين كل شخص و أخر.

وأضاف البيان  انضباط المواطن و احترامه  لهذا القرار من شأنه تذليل هذه الوضعية و تفادي الانتشار الرهيب لهذا الوباء وكذا تفادي الحالات الايجابية التي من شأنها المساهمة في انتشار العدوى.

آخر تعديل على الخميس, 02 نيسان/أبريل 2020 17:54
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كوفيد-19 بالعاصمة: تحديد توقيت فتح الأسواق الجوارية بالدائرة الإدارية لبوزريعة
  أدرج يـوم : الخميس, 02 نيسان/أبريل 2020 15:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرة   شارك

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