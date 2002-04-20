كوفيد-19: تأجيل استلام مشروع تهيئة حديقة التجارب الحامة بالجزائر العاصمة

وأوضح السيد عبد الكريم بولحية في تصريح لـ/وأج أن مشروع تهيئة الحديقة المتمثل في تجديد وتوسعة الأقفاص بحديقة الحيوانات, الى جانب نصب احواض سمكية عبر ثلاث نقاط بالحديقة, تم تأجيل استلامه بسبب تراجع وتيرة الاشغال نتيجة الحجر الصحي الجزئي المفروض على العاصمة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال أن الاشغال على مستوى حديقة الحيوانات توقفت بشكل "جزئي" بعد ان وصلت نسبة تقدمها إلى نحو 90 بالمائة, وكان يفترض ان يتم استلام المشروع خلال شهر مارس المنصرم لتستقبل الحديقة زوارها خلال عطلة الربيع بواجهة جديدة.
وبإعلان الحجر الصحي الجزئي بالعاصمة, تراجعت وتيرة الاشغال, لاسيما ان المؤسسة المكلفة بالانجاز من ولاية البليدة التي تعرف بدورها حجرا كاملا, يضيف المتحدث.
وتم تخصيص ميزانية بقيمة 2ر2 مليون دج لاتمام الاشغال المشار اليها, من بينها 1ر1 مليون دج موجهة لاقامة احواض اسماك عبر ثلاث نقاط بالحديقة وتشمل مدرسة البيئة والمركز التوجيهي و حديقة الحيوانات.