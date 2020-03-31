فيروس كورونا بالعاصمة: عملية تعقيم بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض المعدية "القطار"

فيروس كورونا : تسجيل 132 حالة جديدة مؤكدة و 9 وفيات جديدة في الجزائر -

الرئيس تبون يجري مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية -

فيروس كورونا: وزارة البريد تعد ورقة طريق موحدة لضمان استمرارية الخدمة العمومية -

المواد الغذائية الأساسية: دعم الدولة سيستمر رغم الأزمة -

كوفيد-19: حسابات بنكية مخصصة للمتبرعين -

فيروس كورونا: المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو المواطنين الى الالتزام الصارم بالتعليمات -

كورونا: تقديم استشارات نفسية عن بعد ومرافقة الأطفال وأسرهم خلال الحجر الصحي -

إطلاق أيام افتراضية أولى للفيلم القصير -

كوفيد-19: متعامل الاتصالات جازي يخصص 42 مليون دج لاقتناء معدات طبية -

الصحراء الغربية: تصدير 139.000 طن من الأسماك المجمدة بطريقة غير قانونية من طرف المغرب في 2019 -

الرئيس غالي يحمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المدنيين الصحراويين -

القطاع الصناعي العمومي: ارتفاع الأسعار عند الإنتاج ب 7ر2 بالمئة في 2019 -

والي معسكر المصاب بفيروس كورونا يتلقى العلاج -

بريد الجزائر يزود التجار والمتعاملين الاقتصاديين بأجهزة الدفع الالكتروني مجانا -

خالدي: تأجيل الألعاب المتوسطية وهران-2021 إلى 2022 -

حملة التضامن الوطني لمواجهة وباء كورونا: فتح حساب بريدي جاري لاستقبال المساهمات -

كوفيد 19: فتح ورشة لإنتاج العديد من المستلزمات الشبه طبية بحاسي مسعود -

كوفيد-19: الهلال الأحمر الجزائري يتسلم هبة من جمعية التجار الصينين في الجزائر -

كوفيد-19: الجمارك تحدد قائمة المواد المعلق تصديرها مؤقتا -