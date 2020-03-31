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قسنطينة/صندوق التأمينات الاجتماعية لغيرالأجراء: شباك متنقل لتلبية الانشغالات "المستعجلة" للمؤمن لهم

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 15:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات

قسنطينة - أعاد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء  بقسنطينة إطلاق خرجات الشباك المتنقل عبر الولاية من أجل تلبية الانشغالات "المستعجلة" للمؤمن لهم , حسب ما علم يوم الثلاثاء من مدير الوكالة الولائية للصندوق عبد اللطيف سرغين.

و في تصريح لوأج أوضح ذات المسؤول أنه "تطبيقا لتوجيهات الوزارة الوصية أعاد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء  بقسنطينة إطلاق خرجات الشباك المتنقل و التي سيضمنها فريق مصغر عبر مختلف مناطق الولاية من أجل السماح بتوزيع و تفعيل و تحيين بطاقات الشفاء و تفادي أي إزعاج للمؤمن لهم".

و بعد أن سلط الضوء على دور صناديق التأمينات الاجتماعية و مهام المواطنة المنوطة بها في مجال الخدمات و المساعدة على وجه الخصوص, أبرز المتحدث بأن الشباك المتنقل للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء بقسنطينة سيواصل ضمان الخدمة العمومية لفائدة المواطنين وفق رزنامة "خاصة" تتماشى مع الظرف الراهن المتميز بتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

كما سيضمن الشباك المتنقل الذي يشرف على تأطيره أعوان رقابة و أعوان خدمات القيام بعمليات التحسيس و التوجيه لفائدة المؤمن لهم بشأن التدابير الوقائية لمكافحة تفشي هذه الجائحة.

وبعد أن ذكر نفس المصدر بتدابير العصرنة و المرافقة الموضوعة من طرف وكالة قسنطينة من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية تحدث أيضا عن "تكثيف" المعلومة و فتح نوافذ عبر الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء من أجل تمكين المؤمن لهم من الإطلاع على وضعيتهم الإدارية و القيام بالتصريح السنوي.

و أضاف أن جميع الفروع التابعة لقطاعه المفتوحة و التي تؤدي وظيفتها بتعداد مصغر تخضع لعمليات تعقيم منتظمة للوقاية من أي إصابة محتملة بفيروس كورونا.

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قسنطينة/صندوق التأمينات الاجتماعية لغيرالأجراء: شباك متنقل لتلبية الانشغالات "المستعجلة" للمؤمن لهم
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 15:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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