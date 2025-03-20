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اتصالات الجزائر لن تقطع اشتراكات الأنترنت عن زبائنها بولاية البليدة إلى غاية 04 أبريل

  أدرج يـوم : الأحد, 29 آذار/مارس 2020 09:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرات
اتصالات الجزائر لن تقطع اشتراكات الأنترنت عن زبائنها بولاية البليدة إلى غاية 04 أبريل

الجزائر - اعلنت اتصالات الجزائر انها تمدد اجل تسديد الفواتير الهاتفية ب30 يوما اضافية أي ب" شهر واحد "، ولن تقوم بقطع اشتراكات الانترنيت عن زبائنها بولاية البليدة  الى غاية 4 أبريل المقبل .

واوضحت شركة اتصالات الجزائر في بيان لها يوم السبت أنه بالإضافة إلى"تأجيل قطع خطوط الهاتف الثابت وتمديد أجل تسديد الفواتير الهاتفية بثلاثين يوما إضافية (اي بشهر واحد) ,تعلم زبائنها  بولاية البليدة بأنها لن تقوم بقطع اشتراكات الأنترنت إلى غاية الـ 04 أبريل المقبل".

من جهة اخرى يستفيد  "مجموع الزبائن المشتركين في خدمة الجيل الرابع عبر كامل التراب الوطني من نفاذ غير محدود إلى شبكة الأنترنت بتدفق مخفض في حال استنفاذ الحجم الأولي ".

كما يستفيد  "الزبائن المشتركين في خدمة Idoom ADSL و Idoom Fibre عبر كامل التراب الوطني من تسبيق 96 ساعة أنترنت (أي 04 أيام) عوض 36 ساعة في إطار خدمة التعبئة الاحتياطية (Idoomly)، حيث يجدر التذكير بأن هذه الخدمة متاحة عن طريق تشكيل الرقم 1500 واختيار 

ومن خلال إطلاق هذه المبادرة، تؤكد اتصالات الجزائر مرة أخرى "التزامها الدائم بتعزيز استراتيجية التقرب من زبائنها، من خلال إيلاء اهتمام بالغ لانشغالاتهم، كما أنها تضع سلامة زبائنها ضمن محور أولوياتها. وتدعو الى  إلى متابعة آخر مستجداتها عبر الموقع الالكتروني : www.algerietelecom.dz أو عبر الصفحات الرسمية لاتصالات الجزائر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيتكفل مستشارو الويب بانشغالاتكم وتزويدكم بكل المعلومات الضرورية".

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اتصالات الجزائر لن تقطع اشتراكات الأنترنت عن زبائنها بولاية البليدة إلى غاية 04 أبريل
  أدرج يـوم : الأحد, 29 آذار/مارس 2020 09:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرة   شارك

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