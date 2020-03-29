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غرداية: مركز التكوين المهني بضاية بن ضحوة يطلق عملية لإنتاج الكمامات الطبية

  أدرج يـوم : الأحد, 29 آذار/مارس 2020 15:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات

غرداية - اطلق مركز التكوين المهني والتمهين ضاية بن ضحوة عملية إنتاج الكمامات الطبية من أجل دعم و تعزيز جهود الطواقم الطبية بولاية غرداية، حسبما علم يوم الأحد من مدير المركز.

وفي اطار عمليات التضامن والوقاية من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), شرعت مديرية المركز بالتعاون مع اساتذة ومتربصين في تخصص الخياطة في تنظيم حملة تطوعية لخدمة الصالح العام من خلال انتاج كمامات طبية ووضعها تحت تصرف موظفي الصحة بالولاية، كما أكده لوأج السيد ابراهيم أولاد السعيد.

وبحسب السيد أولاد السعيد فان المبادرة جاءت "لمواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية التي تسبب فيها كوفيد-19 ونفاذ الكمامات الطبية بالولاية", مشيرا الى "رفع التحدي وتحويل الأدوات والتجهيزات البيداغوجية لصنع هذه الكمامات التي تلقى طلبات كثيرة من أجل تموين مخزون المستشفيات''.

وقد عرضت خياطات بالمنازل مساهمتها في العملية مجانا شرط توفير لهن الاقمشة الملائمة وفقا لمعايير النظافة للمنظمة العالمية للصحة لهذا النوع من المستلزمات الوقائية، وفق ما ذكره ذات المصدر.

وتستهدف هذه العملية التي لاقت تشجيعا من طرف مسؤولي الولاية في مرحلة أولى تغطية احتياجات قطاع الصحة ثم توسيعها الى قطاعات أخرى بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على هذه الكمامات الطبية.

ومنذ الاعلان عن تفشي الحالات الأولى للفيروس بالجزائر شهدت العديد من الصيدليات تهافتا كبيرا للمواطنين لاقتناء الأقنعة والكمامات الطبية، كما أشار اليه أحد اصحاب الصيدليات بالمنطقة السيد عبد القادر ناجم.

ويرى مهنيو الصحة في هذا الاطار بأن غسل الايادي واحترام مسافة الأمان الصحية بين الأشخاص والحجر المنزلي تبقى من انجع الحلول للوقاية من تفشي هذه الجائحة.

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غرداية: مركز التكوين المهني بضاية بن ضحوة يطلق عملية لإنتاج الكمامات الطبية
  أدرج يـوم : الأحد, 29 آذار/مارس 2020 15:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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