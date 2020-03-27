البليدة: الترخيص بنقل الخضر و الفواكه من و إلى سوقي الجملة ببوفاريك و بوقرة

البليدة - أصدرت يوم الجمعة مصالح ولاية البليدة التي تخضع للحجر الشامل منذ يوم الثلاثاء الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) تعليمة تتيح نقل الخضر و الفواكه من و إلى سوقي الجملة لبيع الخضر و الفواكه ببلديتي بوقرة و بوفاريك دون الحاجة الى رخصة التنقل من طرف المصالح المختصة.

و أوضحت ذات المصالح أنه يرخص لتجار الخضر و الفواكه على مستوى سوقي الجملة ببوفاريك وبوقرة نقل بضائعهم على مستوى اقليم الولاية خلال فترة الحجر الشامل و هذا ابتداءا من الساعة الحادية عشرة ليلا و الى غاية السادسة صباحا دون الحاجة إلى رخصة المرور الصادرة عن الجهات المخولة بذلك و هو نفس الإجراء المطبق على تجار التجزئة.

و يرمي هذا القرار الذي يندرج في اطار التدابير الوقائية التي اقرتها الولاية منذ بداية هذه الأزمة الصحية لمحاصرة هذا الوباء المعدي إلى ضمان تموين المواطنين بمختلف حاجياتهم من الخضر و الفواكه و كذا الحفاظ على صحة المواطنين.

و وفقا لما جاء في هذه التعليمة الرسمية فإن كل تاجر يخالف أحكام هذا القرار يتعرض للمتابعة القضائية .

كما تم الدعوة الى تفهم الظرف الحساس الذي تمر به الولاية و العمل على مساعدة السلطات الولائية في مكافحة هذا الوباء.

يذكر بأن والي الولاية كمال نويصر كان قد صرح في وقت سابق أن الحجر الشامل المفروض على الولاية " لا يعني توقف الحياة و الخدمات بصفة كلية" ، مشيرا إلى اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها توفير مختلف الاحتياجات الاساسية للمواطنين وتفادي أي إختلالات لا سيما ما تعلق منها بضمان التغطية الصحية و التموين بالمواد الغذائية الأساسية ومواد التنظيف والتعقيم و كذا المنتجات الطاقوية.