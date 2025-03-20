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تيسمسيلت: حجز أكثر من 10 قناطير من مادة السميد موجهة للمضاربة ببلدية ثنية الحد

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 آذار/مارس 2020 16:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات
تيسمسيلت: حجز أكثر من 10 قناطير من مادة السميد موجهة للمضاربة ببلدية ثنية الحد

تيسمسيلت ـ حجزت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخارجي لقرية "عمرونة" ببلدية ثنية الحد أزيد من 10 قناطير من مادة السميد التي كانت موجهة للمضاربة وتوقيف شخصين متورطين في القضية، حسبما ذكره يوم الجمعة بيان لمكتب الاتصال والعلاقات العامة لهذه الهيئة الأمنية.

وأفاد البيان بأنه تم القيام بهذه العملية إثر معاينة قوات الشرطة بالأمن الحضري المذكور رفقة أعوان الرقابة التابعين للمفتشية الإقليمية للتجارة بدائرة ثنية الحد عدد من المحلات التجارية المتواجدة بقرية "عمرونة" والتي إكتشف بداخل أحدها كمية مخزنة من السميد والمقدرة بنحو 10 قناطير و75 كلغ كانت موجهة للمضاربة.

كما أسفرت العملية عن توقيف صاحبي هذه الكمية المخزنة اللذين كانا يريدان تسويقها عن طريق المضاربة، يضيف نفس المصدر، مشيرا الى أنه تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورطين وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ثنية الحد.

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تيسمسيلت: حجز أكثر من 10 قناطير من مادة السميد موجهة للمضاربة ببلدية ثنية الحد
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 آذار/مارس 2020 16:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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