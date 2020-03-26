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أمطار رعدية مرتقبة على العديد من ولايات غرب الوطن ابتداء ظهيرة الخميس

  أدرج يـوم : الخميس, 26 آذار/مارس 2020 11:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرات
أمطار رعدية مرتقبة على العديد من ولايات غرب الوطن ابتداء ظهيرة الخميس

الجزائر - يرتقب هطول أمطار رعدية قوية ابتداء من ظهيرة الخميس على العديد من ولايات غرب الوطن, حسب نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وحسب ذات النشرية، تتمثل الولايات المعنية في مستغانم وغليزان والشلف وتيسمسيلت وعين الدفلى حيث تمتد صلاحية هذه النشرية ابتداء من الساعة 15:00 إلى غاية الساعة 23:00 و ستتراوح كميات الامطار ما بين 20 و30 ملم مع تسجيل رياح تخللها رعود.

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أمطار رعدية مرتقبة على العديد من ولايات غرب الوطن ابتداء ظهيرة الخميس
  أدرج يـوم : الخميس, 26 آذار/مارس 2020 11:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرة   شارك

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