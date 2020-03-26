وحسب ذات النشرية، تتمثل الولايات المعنية في مستغانم وغليزان والشلف وتيسمسيلت وعين الدفلى حيث تمتد صلاحية هذه النشرية ابتداء من الساعة 15:00 إلى غاية الساعة 23:00 و ستتراوح كميات الامطار ما بين 20 و30 ملم مع تسجيل رياح تخللها رعود.
أمطار رعدية مرتقبة على العديد من ولايات غرب الوطن ابتداء ظهيرة الخميس
أدرج يـوم : الخميس, 26 آذار/مارس 2020 11:44 الفئـة : جهـوي قراءة : 18 مرات
الجزائر - يرتقب هطول أمطار رعدية قوية ابتداء من ظهيرة الخميس على العديد من ولايات غرب الوطن, حسب نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.
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