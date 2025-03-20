اليوم الثاني من الحجر الصحي بالبليدة: هبة بقيمة 25 طنا من حليب البقرة من مؤسسة خاصة

البليدة - سلمت مصالح ولاية البليدة اليوم الأربعاء تزامنا و اليوم الثاني من الحجر الصحي الشامل الذي تعرفه الولاية في ظل انتشار جانحة فيروس كورونا، هبة تضامنية بقيمة 25 طنا من حليب البقرة من مؤسسة حضنة بمشرية (ولاية المسيلة)، تندرج في إطار الهبة التضامنية التي تشهدها الولاية التي تعرف أكبر عدد من الإصابات والوفيات من هذا الفيروس، حسبما علم من مصالح الولاية.

وأوضح المصدر أنه "في إطار الهبة التضامنية التي تشهدها الولاية هذه الأيام ،استلمت الولاية هبة لشاحنة كبيرة محملة ب 25 طنا من حليب البقر ما يعادل 21600 حزمة مشكلة من أربعة علب من مؤسسة حضنة من ولاية المسيلة".

وسيشرع في توزيع هذه الهبة من طرف الهلال الأحمر الجزائري فرع البليدة -يضيف المصدر- اليوم مجانا على العائلات و الأسر بالأحياء الشعبية الكبرى على غرار الدويرات وسيدي الكبير و 24 فبراير (أرماف) لسد حاجياتهم سيما وأن الولاية تعرف حجرا صحيا شاملا سيدوم عشرة أيام كاملة.

للتذكير، تأتي هذه الهبة إضافة لحزمة التبرعات التي استلمتها مصالح الولاية من مختلف المؤسسات المنتجة للمواد الغذائية و المستحضرات الصيدلانية و التعبئة المنضوية تحت غطاء نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة الذين تكفلوا منذ بداية هذه الأزمة بتوفير مختلف المنتوجات للعائلات لضمان حياة كريمة لها وذلك إلى غاية نهاية هذه الأزمة، تم توزيعها على المواطنين و المستشفيات.

كما تضاف للمساعدات التي تقدمت بها أمس الوكالة الوطنية للنفايات لفائدة المؤسسات الاستشفائية بالولاية ومؤسسة متيجة نظافة، في إطار المساهمة في الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس كورونا، تمثلت أساسا في حاويات مخصصة للنفايات الاستشفائية ومجموعة من وسائل الحماية والوقاية والأطقم الطبية.