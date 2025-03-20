تعاونية الحبوب بالبليدة: ضخ حصة مسبقة ب 160.000 قنطار من القمح الصلب

و قال السيد أقنيني, لوأج, أن تعاونية الحبوب "قامت اليوم بضخ كمية كبيرة من مادة القمح الصلب ,الذي يعد المادة الأولية لصناعة السميد, تقدر ب 160.000 قنطار بهدف القضاء على ندرة هذه المادة في الأسواق و كسر المضاربة عليها".
و أضاف ذات المسؤول أن "ضخ هذه الحصة المسبقة التي تعد حصة عشرة أيام من التمويل الاعتيادي للمتعاملين, تندرج في إطار توصيات رئيس الجمهورية ووزارة الفلاحة لخلق معادلة توازن بين قوة الطلب و وفرة المنتوج".
كما أشار إلى انه بإمكان المتعاملين عبر ولايات البليدة وتيبازة والجزائر العاصمة أيضا, الحصول على حصة شهر أبريل من القمح الصلب, لافتا إلى أن هذا الاجراء سيسمح للمطاحن بتوفير كمية أكبر من المنتوج النهائي (السميد) في السوق لفائدة المواطنين.
و ذكر المتحدث بأن كل الشروط مهيأة للعمل بالتعاونية التي تفتح أبوابها من السادسة صباحا إلى غاية منتصف الليل واستقبال المتعاملين من أجل تزويد المطاحن بالمواد الأولية.