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سكيكدة: حجز أكثر من 70 قنطارا من مادتي السميد و الفرينة منتهية الصلاحية في عمليات منفصلة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 12:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

 

سكيكدة - تمكن أعوان مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية سكيكدة من حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية وشبه الصيدلانية أغلبها منتهية الصلاحية منها أكثر من 70 قنطارا من مادتي السميد والفرينة, حسب ما علم يوم الأربعاء من المدير المحلي للتجارة, عبد اللطيف عيشاوي.

وأوضح ذات المسؤول, لـ/وأج/, بأنه وبالتنسيق مع عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية رمضان جمال, قام أعوان مراقبة الممارسات التجارية و قمع الغش بضبط تاجر جملة للمنتجات الغذائية ينشط بذات البلدية يخزن مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى غير مبررة بفواتير شراء حيث تم حجز 35.95 قنطار من مادة الفرينة عليها فضلات الفئران.

كما تم حجز في نفس المخزن -حسب ذات المصدر- 9473 علبة بسكويت غير مبررة بفواتير شراء منها 4020 علبة منتهية الصلاحية وكذا 7960 قارورة خل غير مبررة بفواتير شراء حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد التاجر المخالف.

وفي عملية أخرى,تم حجز و إتلاف كميات من السميد قدرت بـ 35 قنطار منتهية الصلاحية كانت مخزنة في مستودع على مستوى منطقة توسان بتمالوس مع استدعاء صاحب المستودع لاستكمال الإجراءات القانونية, كما أفاد به ذات المسؤول.

وأردف السيد عيشاوي بأنه وبالتنسيق مع مصالح أمن ولاية سكيكدة, قام أعوان مراقبة الممارسات التجارية بحجز 485 قارورة محلول كحولي و 150 كمامة و 48 زوج من القفازات كانت موجهة للمضاربة على مستوى محلات تجارية بوسط مدينة سكيكدة.

كما أفاد مدير التجارة بأنه قد تم اتخاذ جملة من الإجراءات الردعية في حق التجار المضاربين, موضحا بأنه وفي إطار تنفيذ التدابير المتخذة لمحاربة المضاربة والممارسات التجارية غير الشرعية, قامت مديرية التجارة باستصدار أربعة (04) قرارات غلق لأربع محلات تجارية لمدة 60 يوما ثبت في حق أصحابها ممارسات تجارية غير شرعية و هذا خلال الأيام الأخيرة.

كلـمات مفتـاحيــة :
سكيكدة: حجز أكثر من 70 قنطارا من مادتي السميد و الفرينة منتهية الصلاحية في عمليات منفصلة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 12:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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