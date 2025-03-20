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البليدة: ضمان الحد الأدنى للخدمة لمكاتب البريد عبر 13بلدية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 12:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات
البليدة: ضمان الحد الأدنى للخدمة لمكاتب البريد عبر 13بلدية

البليدة - أكدت مؤسسة بريد الجزائر أنه سيتم ضمان الحد الأدنى للخدمة لمكاتب البريد الموزعة عبر تراب ولاية البليدة, التي تخضع للحجر الصحي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19), حسبما جاء يوم الأربعاء في بيان صادر عن هذه الهيئة العمومية.

وتحسبا لهذه الوضعية الاستثنائية التي تعيشها ولاية البليدة منذ يوم أمس الثلاثاء ولمدة عشرة أيام بعد تسجيل أعلى معدل من الإصابات بهذا الفيروس منذ بداية تفشيه, قررت مصالح بريد الجزائر فتح المكاتب البريدية الموزعة عبر 13 بلدية بهدف ضمان الحد الأدنى من الخدمات ومرافقة زبائنها في ظل هذا الظرف الصعب.

ويتعلق الأمر بكل من المكاتب الموزعة عبر كل من بلديات بوقرة ومفتاح والأربعاء وبوعينان (شرق الولاية) وبوفاريك بحي الملعب وواد العلايق (شمالا) وأولاد يعيش وبني مراد وكذا المكتب البريدي بباب الرحبة ببلدية البليدة وبوعرفة والشفة والعفرون وموزاية (غربا).

ووفقا لذات المصدر سيتم تدعيم هذه المكاتب بالمكتب البريدي المتنقل الذي سيجوب مختلف أحياء الولاية.

وفي هذا الصدد, توصي ذات المصالح جميع زبائنها بعدم التوجه لمكاتب البريد إلا في حالات الضرورة القصوى مع احترام كافة تدابير الوقاية اللازمة وهذا تفاديا للإصابة بعدوى هذا الفيروس.

كما تطالبهم أيضا بتفهم هذه المرحلة الحساسة والتحلي بروح المسؤولية وتسهيل عمل موظفي البريد, الذي يسهرون على ضمان استمرارية الخدمة.

يذكر أن مؤسسة اتصالات الجزائر كانت قد أعلنت أمس الثلاثاء عن اجراء تغييرات في مواقيت فتح الوكالة التجارية الوحيدة الواقعة بمقر الولاية و التي ستفتح أبوابها من الساعة 10:00 إلى الساعة 14:00.

آخر تعديل على الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 12:54
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البليدة: ضمان الحد الأدنى للخدمة لمكاتب البريد عبر 13بلدية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 12:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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