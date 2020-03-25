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أنترنت: عرض خاص لمشتركي ولاية البليدة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 11:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

الجزائر- سيتفيد المشتركون في الأنترنت عالي التردد بولاية البليدة، الذين يوجدون في حجر صحي عام منذ يوم الثلاثاء، للتقليص من خطر انتشار وباء كورونا، من تسبيق عشرة (10) ايام من الانترنت من خلال تشكيل رقم 1500، حسبما علم من اتصالات الجزائر.

في هذا الصدد صرح الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، انور محمد بن عبد الواحد، ان "جميع مشتركي الانترنت عالي التردد بولاية البليدة، الذين عليهم تعبئة حساباتهم، سيستفيدون ابتداء من هذا الثلاثاء من تسبيق مدته عشرة (10) ايام من الانترنت من خلال تشكيل رقم 1500".

واوضح السيد بن عبد الواحد، ان اتصالات الجزائر التزمت ايضا بعدم قطع اي حساب انترنت لمشتركيها في تلك الولاية خلال هذه الفترة.

و كان المتعامل العمومي، قد اعلن من قبل عن اطلاق عروض "تنافسية" لفائدة زبائنه الذين يستعملون الدفع الالكتروني من اجل تجنيبهم عناء التنقل الى وكالاتها والتقليص من اخطار انتشار وباء كورونا.

كما سبق لاتصالات الجزائر، ان اشارت الى ان تاريخ الموعد المحدد لدفع الفواتير الهاتفية لمشتركيها، سيمدد بشهر، مؤكدة ان عمليات الدفع يمكن ان تتم باستعمال تطبيق موبيل اتصالات الجزائر او فضاء زبائنها على  الرابط https://ec.algerietelecom.dz).

وذكر ذات المتعامل، ان هناك خدمات اخرى تسمح لزبائنه بالتعبئة عن بعد باستعمال بطاقة التعبئة من خلال الرقم 1500 انطلاقا من خط هاتفي ثابت او نقال.

و تسعى اتصالات الجزائر من خلال هذه المبادرة الى "تحسين وتعزيز خبرة الزبائن لمشتركيها و تدل في ذات السياق على انها في الاستماع لتطلعاتهم و خاصة حرصها على امنهم في مواجهة وباء فيروس كورونا".

آخر تعديل على الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 11:26
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أنترنت: عرض خاص لمشتركي ولاية البليدة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 11:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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