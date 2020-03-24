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توقيف شخصين حاولا السطو على محل تجاري بأولاد فايت بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 17:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

الجزائر - تمكن عناصر الدرك الوطني، خلال ال24 ساعة الماضية، من توقيف شخصين حاولا السطو على محل تجاري بأولاد فايت (غرب الجزائر العاصمة)، حسب ما اورده اليوم الثلاثاء بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان انه "إثر بلاغ عن طريق الرقم الأخضر للدرك الوطني، مفاده تعرض محل تجاري ببلدية أولاد فايت إلى محاولة سطو باستعمال العنف من طرف مجموعة إجرامية كان أفرادها مدججين بالأسلحة البيضاء، تدخل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فايت برفقة أفراد فصيلة الأمن والتدخل بالشراقة، حيث تمكنوا من إلقاء القبض على المشتبه فيهما وحجز قارورتي غاز البوتان وكمية من الأسلحة البيضاء متمثلة في سيوف وعصي يستعملونها في عمليات السطو والاعتداء".

وأضاف نفس المصدر أن "أفراد المجموعة الإجرامية، وأثناء محاولتهم تنفيذ عملية السطو على المحل التجاري، قاموا برمي قارورة لغاز البوتان وهي مشتعلة داخل المحل المذكور قصد ترويع مرتاديه من المواطنين والعاملين به، إلا أنهم تصدوا لهم بشجاعة، وقد مكن الاتصال بالدرك الوطني وسرعة التبليغ عن الفاعلين من توقيفهم ووضع حد لنشاطهم الإجرامي".

وقد تم اقتياد المتورطين في القضية إلى مقر الفرقة للتحقيق معهما، حيث سيتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة.

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توقيف شخصين حاولا السطو على محل تجاري بأولاد فايت بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 17:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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