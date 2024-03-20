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الاغواط: حجز 200 قنطار من المواد الموجهة للاحتكار

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 14:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرات

الأغواط -  تمكنت مصالح أمن ولاية الأغواط من حجز كميات من مواد السميد والفرينة والكسكس قدرت بحوالي 200 قنطار مخبأة بأحد المستودعات بوسط مدينة الاغواط كانت مهيئة للإتجار بها بطريقة المضاربة في الاسعار، حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء مصالح أمن الولاية.

وحسب رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة بالنيابة، محمد بن نيسان، فإن هذه العملية مكنت من توقيف شخصين (30 و65 سنة)، وسيتم بعد إنجاز ملف الإجراءات الجزائية لقضية الحال تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الاغواط عن قضية المضاربة غير المشروعة والممارسات التجارية التدليسية.

هذا وتعكف المصالح المشتركة لمكافحة الغش المكونة من الأمن الوطني ومصالح التجارة والبياطرة والبلدية بعملية مراقبة عامة تشمل المحلات التجارية من أجل القضاء على أي نوع من انواع الاتجار غير الشرعي بما فيها الاحتكار والممارسات التجارية التدليسية، حسب ذات المصدر.

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الاغواط: حجز 200 قنطار من المواد الموجهة للاحتكار
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 14:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرة   شارك

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