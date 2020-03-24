وأوضح البيان أن الولايات المعنية هي الوادي وورقلة وأدرار وتندوف وغرداية وشمال تمنراست وشمال إليزي, مضيفا أن صلاحية هذه النشرية تمتد من منتصف النهار (12:00) الى غاية الساعة التاسعة ليلا (21:00), حيث تتراوح شدة الرياح في القطاع الجنوب الغربي بين 60 و 70 كلم/سا بسرعة تبلغ 80 كلم/سا.
هبوب رياح قوية وتطاير الرمال على عدة ولايات جنوبية
أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 13:18 الفئـة : جهـوي قراءة : 286 مرات
الجزائر - ستعرف عدة ولايات في جنوب البلد هبوب رياح قوية تكون أحيانا عاصفة ابتداء من منتصف نهار اليوم الثلاثاء, حيث ستقلل بشكل كبير الرؤية بسبب تطاير الرمال, حسبما أفادت به نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.
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