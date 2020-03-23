البليدة: حضور مصالح الأمن جميع مراسيم دفن الموتى اجباري ابتداء من اليوم

البليدة - أبرقت مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية البليدة يوم الإثنين تعليمة جديدة لجميع رؤساء البلديات والدوائر بالولاية تعلمهم فيها باجبارية حضور مصالح الأمن ابتداء من اليوم الاثنين لجميع مراسيم دفن الموتى، حسبما علم لدى مصالح الولاية.

ففي إطار مختلف التدابير الوقائية التي أقرتها مصالح الولاية لتفادي تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19) أمرت مديرية التنظيم و الشؤون العامة جميع رؤساء البلديات و الدوائر باعلام المصالح الأمنية المختصة اقليميا عند منح الرخص الخاصة بدفن الموتى بهدف تمكينها من اتخاذ التدابير اللازمة.

كما ألحت ذات المصادر على ضرورة لفت انتباه عائلة الشخص المتوفي باجبارية اعلام مصالح الأمن المختصة إقليميا بمكان ووقت الدفن بغرض تمكينهم من حضور مراسيم الدفن، وفقا لذات المصادر.

يذكر أن مصالح الولاية كانت قد أقرت منذ بداية هذه الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد بشكل عام و الولاية بشكل خاصة حزمة من الاجراءات والقرارات الإحترازية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا، لاسيما ما تعلق منها بغلق جميع المحلات التجارية باستثناء محلات بيع المواد الغذائية وكذا غلق الفضاءات المستقطبة للجمهور بالاضافة إلى تعليق نشاط الأسواق اليومية والأسبوعية وكذا منع التنقل بواسطة الدراجات النارية وكذا حافلات نقل المسافرين.