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فيروس كورونا: مخزونات البطاطا كافية لعدة أشهر

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 آذار/مارس 2020 12:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرات

الجزائر - طمأن الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم "اونيلاف" يوم الاثنين حول وفرة البطاطا في ظل الظروف الصحية التي تعرفها البلاد مؤكدا أن المخزونات الوطنية من هذه المادة كافية لعدة أشهر.

ودعا الديوان في بيان نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الفلاحة على الفايسبوك "كافة المواطنين عبر مختلف ربوع الوطن, إلى عدم الهلع أو الخوف من نقص هذه المادة في الأسواق خلال الأيام أو الاسابيع المقبلة, علما أن هناك العديد من الولايات تشهد عمليات جني المحصول خلال هذه الأيام, فضلا عن أن الكميات المحزنة لدى الديوان تكفي لسد احتياجات الاستهلاك الوطنية من هذه المادة الأساسية لعدة شهور".

وذكر الديوان بأنه تبعا للارتفاع الفاحش في أسعار مادة بطاطا الاستهلاك نهاية الأسبوع الفارط, عمد إلى تموين السوق الوطنية بكميات كبيرة من هذه المادة لكسر المضاربة ومحاربة ارتفاع الأسعار.

وفي هذا الصدد أكد الديوان أنه يواصل هذه العملية التي انطلقت الخميس الماضي والتي شملت إلى حد الأن تزويد أسواق 21 ولاية منها 14 سوق جملة إضافة إلى استحداث 25 نقطة بيع مباشرة للمستهلك النهائي بسعر تراوح ما بين 30 و 40 دينار للكيلوغرام الواحد, وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار مباشرة بعد ضخ الكميات المخزنة في الأسواق.

وتعهد الديوان بالسهر على ضبط السوق وكسر الاحتكار والمضاربة إلى غاية تجاوز هذه "المحنة الوطنية" داعيا المستهلكين والمجتمع المدني إلى "الالتحام والتحلي بروح التضامن في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد", حسب البيان.

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فيروس كورونا: مخزونات البطاطا كافية لعدة أشهر
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 آذار/مارس 2020 12:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرة   شارك

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