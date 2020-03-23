معهد باستور/وهران: مخبر الصديقية للكشف عن فيروس كورونا يدخل حيز الخدمة

وهران - دخل مخبر التحاليل للكشف عن فيروس كورونا التابع لمعهد باستور بالصديقية (وهران), حيز الخدمة صباح يوم الاثنين, حسبما أعلنه لـ/وأج/ المكلف بالاتصال لدى المديرية المحلية للصحة والسكان.

وكانت التحاليل الخاصة بالحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا ترسل جميعها قبل اليوم إلى معهد باستور بالجزائر العاصمة.

وصرح الدكتور يوسف بوخاري بقوله أن "فتح مخبر بوهران سيسمح بالتكفل بكافة الحالات المشتبه بها بالجهة الغربية للبلاد".

وتم استلام مختلف التجهيزات الخاصة بالمخبر خلال الأيام الأخيرة, بينما استفاد الفريق الطبي المكلف بإجراء التحاليل من تكوين محلي, ما يسمح ب"ربح كثير من الوقت" لا سيما وأن هذا المخبر سيسمح بظهور نتائج التحاليل بعد ثلاث أو أربع ساعات فقط, كما أشار إليه نفس المصدر.

كما سيمكن أيضا من تخفيف الضغط على معهد باستور بالجزائر العاصمة, مثلما أبرزه المكلف بالإعلام لمديرية الصحة والسكان لولاية وهران.